La confesión del rival de Alcaraz en octavos de final del US Open: "Es una locura jugar otra vez contra él"

Tommy Paul, número 24 del mundo, ya se ha enfrentado en numerables ocasiones al murciano y 'lamenta' tener que verse las caras de nuevo. No hay que olvidar, que Paul llegó a ser la 'bestia negra' de Carlitos durante una temporada.

Carlos Alcaraz encara la recta final y decisiva del US Open este mismo domingo. El de El Palmar se enfrentará en octavos de final a Tommy Paul, número 24 del ránking mundial y uno de los últimos representantes estadounidenses que quedan aún en pie en el torneo.

Sin embargo, los duelos entre Alcaraz y Paul son tremendamente comunes. En los últimos tres años, se han visto las caras en ocho ocasiones con un balance de seis victorias y dos derrotas en favor del murciano. Sin embargo, hubo un momento en el que Paul era un rival muy duro para la manera que tenía de jugar Carlos.

El americano eliminó a Alcaraz del Masters 1.000 de Canadá durante dos años consecutivos en las ediciones de 2022 y 2023 llegándose a convertir su 'bestia negra'. La situación ha cambiado radicalmente después de esos duelo. Carlitos ha ganado cinco de los últimos cinco partidos contra Paul.

Ambos ya se enfrentaron en el Open de Australia este mismo año. A juzgar por las palabras de Tommy, no parece que jugar tanto contra Alcaraz le guste mucho: "Es una locura jugar otra vez contra Carlos. Diría que es el tenista al que más veces me he enfrentado de todo el circuito".

"Hemos tenido grandes batallas, pero también me ha dado alguna paliza. Tanto él como Sinner son los grandes dominadores y el gran examen para los demás. Voy a dar lo mejor de mí mismo, quiero sacar mi mejor tenis porque sé que lo necesitaré para derrotarle", concluyó Paul en rueda de prensa.

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