Una leyenda de la Fórmula 1 explica la increíble 'pole' de Gasly en Monza: "Mercedes se la ha regalado"

Juan Pablo Montoya señaló un aspecto que ningún equipo tuvo en cuenta y que Pierre aprovechó para firmar la primera 'pole' de la historia de Alpine

Pìerre Gasly será probablemente el gran protagonista del Gran Premio de Italia independientemente de quién gane la carrera de este domingo. Esa es la maginutd de la sorpresa que ha generado que el francés firmara la 'pole' en el mítico circuito de Monza. La primera en la historia de Alpine.

Tras terminar la sesión, nadie podía entender muy bien cómo Gasly había podido sobreponerse a tantos coches que son superiores a su Alpine. Juan Pablo Montoya, leyenda de la Fórmula 1 y expiloto, ha revelado en 'Dazn' un aspecto que nadie ha tenido en cuenta en la 'qualy'.

El colombiano ha señaldo lo que ha permitido igualar fuerzas entre el Alpine de Pierre y los Mercedes, Ferrari y McLaren, candidatos a la 'pole': "Nadie se preocupó del rebufo de Alpine. Lo regaló Mercedes".

El famoso rebufo, tantas veces decisivo, fue el factor determinante de un 'pole' histórica que ha terminado, curiosamente, con Toto Wolff, jefe de Mercedes, completamente fuera de sí en el 'box'. El directivo austríaco ha golpeado de manera violenta en varias ocasiones su pantalla. Russell hubiera sido primero de no ser por la 'pole' de Gasly.

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