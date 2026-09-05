Honda reconoce que el motor del Aston Martin de Alonso es un desastre... ¡porque no tenían personal!

Koji Watanabe, jefe de la fábrica japonesa, ha dejado una llamativa confesión sobre el terrible desarrollo del motor del Aston de este año. La falta de ingenieros cualificados sería la razón por la cúal el monoplaza de Fernando rinde muy por debajo de su posibilidades.

El mal rendimiento del Aston Martin de Fernando Alonso tiene un gran culpable, Honda. La fábrica japonesa no ha cumplido con lo exigido por la escudería en cuanto al diseño del motor y eso ha condenado a Fernando a estar relegado a las últimas posiciones de la clasificación de manera casi permanente.

Por fortuna, un paquete de mejoras implementado por Newey en Hungría ha conseguido que Alonso pueda tener algo de competitividad estos últimos dos grandes premios. En Zandvoort, el asturiano firmó el mejor resultado del año, un noveno puesto.

Sin embargo, sigue arrastrando todo lo malo que tiene el motor Honda y eso se está viendo reflejado en Monza. Koji Watanabe, jefe de la fábrica nipona, ha desvelado porqué el desarrollo del motor y su posterior rendimiento han terminado dejando tanto que desear.

"Es cierto, no teníamos suficiente personal al inicio del desarrollo. Los miembros con los que nos hemos reforzado este año son experimentados y poseen las capacidades técnicas necesarias. Creo que haremos los cambios necesarios", asegura en declaraciones que recoge 'As'.

La principal razón del pobre rendimiento del Aston tiene mucho que ver con Honda. La fábrica no ha estado a la altura y ha terminado siendo la principal culpable de que ni Alonso ni Aston hayan podido rendir este año.