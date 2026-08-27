Última hora de la crisis migratoria de Ceuta | Bolaños achaca a "una tergiversación" de una sentencia del Supremo la entrada masiva a Ceuta: "El Estado está volcado en devolver la normalidad"

Bolaños pide "evitar cualquier discurso racista" El ministro de la presidencia hace un llamamiento a "evitar cualquier discurso racista" en el marco de la crisis migratoria que vive Ceuta desde hace cuatro semanas: "Son seres humanos que merecen ser atendidos con humanidad y curbir su necesidades básicas y evitar cualquier discurso racista xenófobo que lamentablemente abundan". Compartir en X

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Bolaños asegura que la sentencia del Supremo sobre la entrada a nado fue "tergiversada en las redes sociales" El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha asegurado que la presión migratoria en Ceuta y Melilla "no es nueva" y ha sido "objeto de atención para el Gobierno de España" durante los últimos años. "La situación se vio agravada por la publicación de una sentencia del Tribunal Supremo que fue tergiversada en las redes sociales de manera clara y abierta. Esta tergiversación dio lugar a dos bulos que corrieron muy ampliamente: el primero, que la frontera estaba abierta, y el segundo, que si entrabas a nado no te podían devolver. Esto provocó la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio", ha aseverado Bolaños. Compartir en X

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Bolaños afirma que los migrantes que siguen en Ceuta "son titulares de derecho y merecen ser atendidos con humanidad" El ministro de la Presidencia asegura que la llegada de 80.000 migrantes a Ceuta supone "un hecho indiscutiblemente grave" para "la vida de la población ceutí y también ha generado una lógica preocupación en el resto de España". "Los migrantes que permanecen en Ceuta son titulares de derecho, merecen ser atendidos con humanidad y que seamos capaces de cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene, salud y, por supuesto, que evitemos cualquier discurso racista", ha añadido Bolaños. Compartir en X

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Bolaños pide "confianza" a Ceuta: "El Estado está volcado devolver normalidad cuanto antes" El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha lanzado "un mensaje de confianza a la ciudadanía de Ceuta" en el arranque de su comparecencia. "El Estado está volcado devolver normalidad cuanto antes a la ciudad", ha asegurado. Además, ha agradecido a los funcionarios públicos su trabajo para abordar la crisis migratoria. Compartir en X

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Comienza la comparecencia de Bolaños El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece ya en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en una sesión extraordinaria en el Congreso. Va a informar a petición propia sobre la gestión de sus competencias en relación con la crisis en Ceuta tras la entrada de al menos 80.000 migrantes el 30 y 31 de julio, de los que al menos 5.000 siguen en la ciudad autónoma, según datos ofrecidos por el Ejecutivo. Compartir en X

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