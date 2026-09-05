Ahora

Saldrá vigésimo

Alonso lanza un 'palo' a Honda tras otra debacle en la 'quali' de Italia: "El motor no arrancaba"

El asturiano habla tras otra mala clasificación de Aston Martin en uno de los escenarios menos propicio para sacar aspectos positivos del monoplaza.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

Monza sacó a relucir las deficiencias de la unidad de potencia creada por Honda para el equipo británico. Los Aston saldrán en la cola del GP de Italia junto al sancionado Antonelli tras otra clasificación donde volvieron a ser el undécimo equipo de la parrilla.

La poca velocidad en recta se suma a un motor que vuelve a no ser fiable y este es uno de los motivos de pesimismo y que además ha incentivado la debacle, tal y como ha comentado Alonso tras la sesión. El asturiano lanza un dardo directo a la factoría japonesa donde señala la vuelta de los problemas de fiabilidad.

"El motor Honda no arrancaba. No sé si el motor de combustión interna, la batería o lo que sea, pero sí, no arrancó. Así que no pudimos aprovechar todo el potencial en la clasificación", explica el asturiano en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Se pudo ver a un Alonso furioso tras caer eliminado a las primeras de cambio. Fernando cree que no había mucho más rendimiento en caso de eliminar ese problema: "Aún podíamos haber sacado algo más en el último intento. Quizá habríamos estado por delante de los Cadillac, pero nada más que eso".

"Cuantas más rectas haya más complicado será. Las Vegas será el mayor ejemplo de ello. Nos esperábamos esto aquí así que a esperar circuitos mejores... Creo que hay objetivos claros para el año que viene", concluye el de Aston Martin.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para atender a un millar de migrantes tras el 'no' de Vivas a ceder ese espacio
  2. Rusia ignora el alto el fuego temporal de Kyiv y deja al menos cinco muertos y una decena de heridos en un ataque sobre Dnipró
  3. Teherán cambia de estrategia: Irán adopta una doctrina de "ataques preventivos" ante las ofensivas por goteo de EEUU y de Israel
  4. Un español, secuestrado desde hace dos días por presuntos terroristas en Burkina Faso
  5. Septiembre cuesta todavía más y la financiación para afrontarlo también: "Los precios no dejan de subir"
  6. Robo en casa de la influencer Rocío Osorno: unos ladrones entran en su vivienda de Aljarafe estando ella dentro