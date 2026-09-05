Alonso lanza un 'palo' a Honda tras otra debacle en la 'quali' de Italia: "El motor no arrancaba"

El asturiano habla tras otra mala clasificación de Aston Martin en uno de los escenarios menos propicio para sacar aspectos positivos del monoplaza.

Monza sacó a relucir las deficiencias de la unidad de potencia creada por Honda para el equipo británico. Los Aston saldrán en la cola del GP de Italia junto al sancionado Antonelli tras otra clasificación donde volvieron a ser el undécimo equipo de la parrilla.

La poca velocidad en recta se suma a un motor que vuelve a no ser fiable y este es uno de los motivos de pesimismo y que además ha incentivado la debacle, tal y como ha comentado Alonso tras la sesión. El asturiano lanza un dardo directo a la factoría japonesa donde señala la vuelta de los problemas de fiabilidad.

"El motor Honda no arrancaba. No sé si el motor de combustión interna, la batería o lo que sea, pero sí, no arrancó. Así que no pudimos aprovechar todo el potencial en la clasificación", explica el asturiano en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Se pudo ver a un Alonso furioso tras caer eliminado a las primeras de cambio. Fernando cree que no había mucho más rendimiento en caso de eliminar ese problema: "Aún podíamos haber sacado algo más en el último intento. Quizá habríamos estado por delante de los Cadillac, pero nada más que eso".

"Cuantas más rectas haya más complicado será. Las Vegas será el mayor ejemplo de ello. Nos esperábamos esto aquí así que a esperar circuitos mejores... Creo que hay objetivos claros para el año que viene", concluye el de Aston Martin.

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