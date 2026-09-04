La apuesta por Cupra, la electrificación y el desplome de las ventas: los motivos que podrían llevar a SEAT al cierre

Los detalles Los dirigentes alegan dos razones para no confirmar el futuro de SEAT: el coste de pasar de vehículos de combustión a eléctricos y "la evolución de las regulaciones de la Unión Europea". No obstante, aclaran que, aunque "no se ha tomado ninguna decisión todavía", se tomará, como muy tarde, en 2030.

El futuro de SEAT es incierto, con su continuidad en duda a partir de 2029. El Grupo Volkswagen ha aprobado un plan de ajuste para transformar la compañía, dejando en el aire el destino de la histórica marca española. Las dudas se deben al coste de la transición a vehículos eléctricos y las regulaciones de la UE. Aunque no se ha tomado una decisión definitiva, se espera que se resuelva antes de 2030. Mientras tanto, Cupra, la marca premium creada en 2018, se posiciona como el motor de crecimiento del grupo. Las ventas de Cupra han aumentado un 30% desde 2025, mientras que las de SEAT han caído un 17%. Markus Haupt, CEO de SEAT y Cupra, asegura que se está construyendo un futuro sólido para la compañía y la fábrica en Martorell, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya para proteger el empleo. Miles de familias esperan la decisión final desde Alemania.

El futuro de SEAT empeora con el paso de las horas. Este jueves se supo que la continuidad de la histórica marca española de vehículos estaba en el aire a partir de 2029, y unas horas después, el Grupo Volkswagen ha aprobado por unanimidad el plan de ajuste del Consejo de Administración para transformar la compañía. La matriz alemana asegura que "el futuro de SEAT sigue analizándose", y lejos de mostrar una apuesta firme por la marca, por el momento lo dejan en el aire.

Los dirigentes alegan dos razones para no confirmar el futuro de SEAT: el coste de pasar de vehículos de combustión a eléctricos y "la evolución de las regulaciones de la Unión Europea". No obstante, aclaran que, aunque "no se ha tomado ninguna decisión todavía", se tomará, como muy tarde, en 2030.

Por el momento, la compañía no descarta por completo a SEAT, pero señala que la gran apuesta es Cupra, la marca premium creada en 2018 y a la que se han derivado muchos de los proyectos que, en principio, iban a ir a parar a la histórica firma española. "Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento", asegura Markus Haupt, CEO de SEAT y Cupra.

Los datos invitan a pensar que la tendencia seguirá inalterada, ya que las ventas de Cupra han subido un 30% desde 2025, mientras que las de SEAT han caído un 17%. Un fenómeno que se debe, principalmente, a que Cupra está apostando por la tecnología híbrida y eléctrica, mientras que SEAT se mantiene en los motores de combustión.

Los motivos están claros. Mientras SEAT mantiene los motores de combustión, Cupra se ha metido de lleno en el mercado de los coches híbridos y eléctricos, lo que le ha permitido superar en ventas a la marca madre en 2025 en toda Europa, salvo en España.

No obstante, en el comunicado se destaca la importancia de "distinguir entre la evolución futura de la marca SEAT y el futuro de SEAT S.A.", la compañía que está detrás de la marca y que no parece estar en peligro.

De esta situación están muy pendientes los alrededor de 14.000 trabajadores de la fábrica de SEAT en Martorell (Barcelona), que contemplan con vértigo la sucesión de noticias de las últimas horas. A ellos se ha dirigido el CEO de SEAT y Cupra, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad.

"Lo que es seguro es que hoy estamos construyendo un futuro sólido para nuestra compañía y nuestra fábrica. un futuro que asegure nuestra competitividad y proteja y genere empleo", ha afirmado Markus Haupt.

Una protección del empleo con la que ya está colaborando la Generalitat de Catalunya. Este viernes, el president Salvador Illa ha prometido que "el Govern hará todo lo que esté en su mano para preservar la industria catalana y los puestos de trabajo". No obstante, miles de familias siguen pendientes de una decisión que se tomará en Alemania.

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