Alemania afronta el domingo unas elecciones en las que la ultraderecha se presenta como favorita en la Alta Sajonia

Un cartel electoral de Ulrich Siegmund, el principal candidato de AfD en las elecciones estatales de Alta Sajonia colocado detrás de una señal de tráfico.

Los detalles La extrema derecha no ha gobernado en Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero las encuestas ponen en cabeza a la AfD en las elecciones estatales de este domingo con un 41% de los votos.

Este domingo, 6 de septiembre, el estado de Sajonia Alta en Alemania celebrará elecciones locales, donde el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) lidera los sondeos con un 41% de intención de voto, según 'ZDF'. De ganar, sería la primera victoria de un partido ultraderechista desde la Segunda Guerra Mundial. El candidato Ulrich Siegmund ha capitalizado la atención mediática, especialmente tras ser llamado "el hombre más peligroso de Alemania" por 'Der Spiegel'. Su programa electoral incluye medidas antimigratorias y contra los derechos LGTBIQ+, como restringir derechos de migrantes y prohibir banderas arcoíris en escuelas. La AfD es clasificada como "extremista de derecha" por la agencia de inteligencia interior alemana, la BfV.

Europa —y el mundo— miran a Alemania. Este domingo, 6 de septiembre, el estado de Sajonia Alta celebrará unas elecciones locales en las que la formación de extrema derecha Alternativa para Alemania (Alternative für Deutschland, AfD) encabeza los sondeos. De ganarlas y lograr formar gobierno, sería la primera vez que lo hace un partido de ultraderecha en el país desde la Segunda Guerra Mundial.

El partido registra en las encuesta un 41% de los votos —según datos de este viernes del medio alemán 'ZDF'— con el extremista Ulrich Siegmund como candidato. De esta forma, aventaja de forma holgada a la conservadora CDU, con un 23%, a la que siguen La Izquierda (11,5%), el SPD (8,5%) y Los Verdes (6%).

De cumplirse los pronósticos, la AfD prácticamente duplicaría su resultado de 2021, mientras que la CDU sufriría un desplome de unos 14 puntos. Pese a estos datos, según las encuestas, el partido aún quedaría a cierta distancia de la mayoría absoluta.

En el caso de una muy posible victoria de la AfD según marcan las encuestas, es decir, sin llegar a los 42 escaños necesarios para esa mayor absoluta, quedaría en manos de los partidos pequeños mantener el cordón sanitario y evitar un gobierno de la ultraderecha en Alta Sajonia, actualmente gobernada por una coalición tripartita de conservadores (CDU), socialdemócratas (SPD) y liberales (FDP).

El estado de Alta Sajonia apenas supera los dos millones de habitantes, pero podría marcar la temperatura de la política de Berlín e, incluso, de la Unión Europea en las futuras elecciones con el carismático Siegmund.

La campaña del candidato, de 35 años y muy activo en redes sociales, dio un vuelco cuando el semanario 'Der Spiegel' retrató en su portada del 14 de agosto al político ultraderechista bajo el titular "El hombre más peligroso de Alemania", y él supo aprovechar la publicidad.

Antimigración y contra los derechos LGTBIQ+

El programa electoral en Alta Sajonia sigue la estela de la estrategia federal de la formación: incluye restringir los derechos de los migrantes de forma drástica y recuperar ideologías conservadoras en cuanto al género, la familia y la educación. De hecho, propone prohibición las banderas arcoíris en las escuelas públicas

Las deportaciones encabezan su programa, propugna una mayor represión, eliminar los incentivos para las personas migrantes y crear patrullas ciudadanas para "garantizar", según dice, la seguridad en las calles.

Además, pretende cortar la financiación a las ONG y modificar el programa educativo de la provincia para minimizar el nazismo en un país que se ha esforzado por expiar su oscura historia. Incluso, aboga por segregar las escuelas para que los menores refugiados no se junten con los alemanes.

Ante esto, un artículo de la Fundación Robert Bosch advertía, precisamente que lo más preocupante del programa electoral de Siegmund es la revolución ultraconservadora que propone en el sistema escolar del Estado.

"Algunos de los puntos que plantea AfD son simplemente inviables con la legislación actual. Pero en caso de que llegara a formar Gobierno en Sajonia-Anhalt podrían implementar cambios profundos con mucha rapidez. Esto implicaría clases de historia con sesgo ideológico, la abolición de estructuras escolares democráticas, la centralización y una reforma masiva [de los contenidos lectivos]", según recoge 'El País'.

La agencia de inteligencia interior del Gobierno Federal alemán, la BfV, clasifica a la rama de AfD en Alta Sajonia como una organización "extremista de derecha". En un informe, documenta que muchos políticos de AfD en Alta Sajonia "emplean un lenguaje que demoniza a los migrantes" y califican sistemáticamente a los refugiados musulmanes de criminales, un menosprecio colectivo que viola "el principio de la dignidad humana".

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