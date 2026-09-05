De la Rosa desvela la razón del sufrimiento de Fernando Alonso con el Aston Martin en Monza

El embajador de la escudería de Silverstone ha revelado las razones de la falta de rodaje del asturiano en la segunda sesión de entrenamientos libres en Monza.

No está siendo un fin de semana fácil para Aston Martin y Fernando Alonso. El asturiano ha acabado los entrenamientos en las últimas posiciones de parrilla, penúltimo en Libres 1 y 19º en la segunda tanda.

En la última sesión del viernes, el ovetense apenas rodó 18 vueltas, siendo el que menos completó de la parrilla. En un escenario donde se exponen al máximo las debilidades del Aston, se suman imprevistos en el monoplaza del bicampeón del mundo, algo que perjudica más a los objetivos de la escudería.

El embajador de la marca británica, Pedro de la Rosa, revela los problemas que tuvo su compatriota en la jornada: "Fernando tuvo un problema eléctrico al principio de la 'FP2'. Por eso, su sesión se retrasó. Y, por lo tanto, dio menos vueltas que Lance".

"No pudimos completar todo el programa con él en las últimas vueltas. Probó diferentes opciones de puesta a punto en lugar de hacer la tanda larga", explica el expiloto de Fórmula 1 en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Pese a que son conscientes de que Monza es un escenario en el que van a sufrir, De la Rosa asegura que tanto Alonso como Stroll han reconocido leves mejoras: "Creo que estamos dando pequeños pasos en dirección correcta, aunque todavía es pronto".

"Pero sí, quiero decir que los pilotos han notado que hemos dado un pequeño paso adelante en ese aspecto. Así que aún queda mucho por hacer. Estamos trabajando en ello. Pero ha sido un día positivo en cuanto a la manejabilidad", concluye.

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