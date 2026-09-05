Nuevo 'dardo' de Alonso contra la Fórmula 1 en Monza: "Esto ya no es el templo de la velocidad"

El asturiano ha lamentado que el último reglamento impuesto este año haya condicionado tanto a la hora de llegar a velocidades punta en el mítico trazado italiano.

Fernando Alonso está teniendo un fin de semana para olvidar en Monza. El asturiano ya era consciente de que el rendimiento del Aston Martin iba a bajar de manera considerable pero, aún así, ha dejado claro que hay mucho que mejorar en clave escudería y, sobre todo, en clave motor.

Honda está siendo la gran responsable del bajo nivel de Fernando y del Aston. Sin embargo, el ovetense también ha sido especialmente crítico con cómo se han ido desarrollando las sesiones en lo que va de Gran Premio. Los tres entrenamientos libres y la clasificación.

Alonso ha quedado 21º en la 'qualy' dejando evidentes muestras del pobre ritmo del Aston. Además, el bicampeón no ha dudado en cargar contra la Fórmula 1 por el nuevo reglamento y como este ha afectado al desarrollo de la compeitición este fin de semana.

"Monza ya no es el templo de la velocidad. Ha sido tal y como esperaba. Ha sido diferente a lo que ha sido Monza siempre. Creo que llegamos a los 350 o 360 en Barcelona, a 355 en Budapest. Y creo que en Monza estamos rondando los 312", ha reconocido Fernando en declaraciones a los medios presentes en Monza.

El asturiano ha sido uno de los pilotos más críticos esta temporada con la nueva reglamentación. Hace especial hincapié en la pérdida de velocidad y en cómo ha afectado eso en los pilotos a la hora de disfrutar de la competición.

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