Solo Trump vota 'no': la ONU aprueba la propuesta de África para cambiar el mapamundi y que refleje mejor el tamaño de los continentes

¿En qué consiste? La Asamblea ha aceptado la idea de la Unión Africana y ahora el mapa se representará en la proyección 'Equal Earth'. América del Sur, Oceanía y África ganan en tamaño.

La ONU ha aprobado la propuesta de la Unión Africana para modificar el mapamundi, adoptando la proyección 'Equal Earth', que representa los continentes con mayor precisión. Esta nueva proyección destaca el verdadero tamaño de África en comparación con Europa, Estados Unidos y Canadá, corrigiendo la distorsión de la proyección de 'Mercator'. En el mapa tradicional, África parece del mismo tamaño que Groenlandia, aunque en realidad es 14 veces más grande. La propuesta recibió el apoyo de 164 países, con solo Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, votando en contra. Ahora, países como Estados Unidos, Canadá y Rusia verán reducido su tamaño en el nuevo mapa.

La ONU ha dicho 'sí'. Ha dicho 'sí' a la propuesta de la Unión Africana de modificar el mapamundi. De cambiar algo que hará que veamos los continentes de una manera completamente diferente. Porque ahora los continentes estarán representados con mayor precisión. Porque ahora se verá con más realismo el tamaño de África en comparación con Europa, EEUU y Canadá.

Y es que el mapa del mundo tradicional, basado en la proyección de 'Mercator', dice adiós. Se despide para dar la bienvenida a de 'Equal Earth', o 'Tierra Igualitaria', que hace justicia al tamaño de América del Sur, Oceanía y África.

Para que nos pongamos en situación, a pesar de que en el 'Mercator' África parezca del mismo tamaño que Groenlandia la realidad es que el continente africano es 14 veces más grande que esa isla que tanto desea Donald Trump.

Un Trump que, por cierto, ha votado en contra a la propuesta de la Unión Africana. Una que ha salido adelante con el voto afirmativo de 164 países, con la abstención de seis naciones y un solo 'no': el de Estados Unidos.

Es precisamente el país que preside Trump uno de los que ahora van a ver su tamaño reducido, junto con Canadá y con Rusia. El continente europeo, mucho más pequeño que antes.

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