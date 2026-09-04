El juez declarará la nulidad del juicio a Lindsay Clancy, acusada de matar a sus hijos, por la división del jurado

La acusada Lindsay Clancy observa al jurado mientras el juez William Sullivan se dirige a ellos en el Tribunal Superior de Plymouth

Los detalles La acusada admitió haber matado a sus hijos. Sin embargo, se declaró inocente alegando sufrir una psicosis posparto agravada por una errónea medicación. El jurado ha deliberado durante días sin llegar a un acuerdo sobre su culpabilidad.

El juez de Massachusetts ha confirmado que declarará la nulidad del juicio a Lindsay Clancy, acusada del asesinato de sus tres hijos, ante la división del jurado, que lleva días deliberando sin alcanzar un acuerdo sobre su culpabilidad.

Clancy admitió haber asesinado a sus tres hijos de cinco, tres años y ocho meses en el sótano de su casa en Massachusetts el pasado enero de 2023, y después intentó suicidarse. Aunque ha admitido el asesinato, se ha declarando inocente, alegando sufrir una psicosis posparto agravada por una errónea medicación que le recetaron para la depresión y la bipolaridad.

"Si alguien tiene trastorno bipolar, no se le puede administrar un antidepresivo", defendió su abogado en el juicio.

El letrado criticó la atención psiquiátrica que recibió, mientras que la acusación sostiene que la acusada era plenamente consciente de lo que hacía. "Actuó de forma intencionada, racional y rápida para lograr un objetivo muy concreto: matar", aseguró la fiscal Jennifer Sprague.

Los testigos declararon que la salud mental de Clancy se habría deteriorado tras su último parto y relataron que llegó a comentar que tenía pensamientos impulsivos de atacar a sus hijos.

El caso de Clancy ha provocado una gran división social en EEUU y ha abierto un debate sobre el cuidado de la salud mental.

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