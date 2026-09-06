"Hay cuestiones que diremos cuando todo acabe": Torres habla de la lealtad de Vivas y afirma que el PP "no ha ayudado a Ceuta"

¿Qué ha dicho? El responsable del mando único ha afirmado que el presidente ceutí ha colaborado "en lo fundamental" y apunta a Feijóo: "Es irresponsable que líderes de la oposición señalen a Marruecos sin pruebas ni evidencias".

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha hablado en 'La Vanguardia' sobre la crisis migratoria en Ceuta, criticando al PP por no apoyar la redistribución de menores, pese a las peticiones del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Torres ha destacado la colaboración del Ejecutivo ceutí en lo esencial y ha abordado la necesidad de infraestructuras temporales para gestionar la situación, asegurando que estas volverán a su uso original. Defendió la cooperación con Marruecos, afirmando que facilitó el regreso del 90% de los migrantes, y advirtió sobre acusaciones infundadas hacia Marruecos por parte del PP. Además, negó fracturas en el Gobierno, resaltando su colaboración con Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y responsable del mando único en la crisis de Ceuta, ha concedido una entrevista en 'La Vanguardia' donde ha hablado de la actitud del PP y de Juan Jesús Vivas, presidente 'popular' ceutí, tras la entrada masiva de unos 70.000 migrantes a la ciudad autónoma.

"Hay cuestiones que, cuando acabe todo, lógicamente diremos", ha afirmado Torres acerca de la lealtad del dirigente ceutí, matizando que "en lo fundamental" ha colaborado y trabajado junto al Ejecutivo.

En cuanto al PP, ha recordado que "votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores": "Es falso que ayudasen a Ceuta porque el propio Vivas pedía tal cosa. Su partido le dio la espalda".

El ministro, además, ha hablado sobre la necesidad de espacios para filiar a las personas y acelerar así las devoluciones: "Son infraestructuras temporales y provisionales. Cuando todo acabe recuperarán su uso".

"El suelo de la Reina volverá a destinarse a vivienda y el del puerto quedará como estaba. La voluntad es que haya un número mínimo de plazas fijas en espacios específicos, pero no serán estos que hemos habilitado ahora", ha expuesto.

Torres, por otra parte, ha reconocido que hay "contestación vecinal" pero insiste en que habilitar esos espacios "va a reducir esa presión": "Entiendo que haya ansiedad por resolver la crisis y la necesidad de actuar con la máxima rapidez, pero no significa que podamos saltarnos la ley".

Defiende la colaboración de Marruecos

El ministro, en línea con lo expresado por Pedro Sánchez, ha defendido la colaboración con Marruecos y afirma que de no haber colaboración institucional "no habrían regresado el 90% de las personas que entraron en los días siguientes".

Y, al igual que el presidente del Gobierno, ha compartido que de haber pruebas de la implicación del país africano en lo sucedido a finales de julio "España actuará con contundencia", apuntando además al PP por su postura.

"Me parece irresponsable que líderes de la oposición señalen a un Gobierno como el de Marruecos sin pruebas ni evidencias. Alguien que aspire a ser presidente debe ser responsable también cuando está en la oposición", ha dicho.

En cuanto a si hay fracturas en el Gobierno, en especial en la figura de Margarita Robles, Torres ha negado tal división y ha puesto de relieve que trabaja a diario tanto con la ministra de Defensa como con Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

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