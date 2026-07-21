Mercedes admite su ventaja frente al resto de escuderías: "Tenemos el mejor motor"

Toto Wolff, jefe de la escudería alemana, ha reconocido de forma pública que son la referencia que tanto denunciaban otros equipos como Red Bull durante meses, a pesar de recibir la ayuda del ADUO.

Mercedes ha dado la razón al resto de equipos de la Fórmula 1. Meses atrás, con el comienzo del campeonato y los test de pretemporada, gran parte del paddock advirtió de la ventaja con la que contaba la escudería alemana dentro del nuevo reglamento.

A pesar de la negativa de los teutones ha admitir su superioridad en su nueva unidad de potencia, Toto Wolff, por fin ha señalado de forma pública que ellos son la referencia que tanto denunciaban otros equipos como Red Bull, tras el anuncio de las ayudas del sistema ADUO.

La escudería austriaca replicó ante la FIA que les hubiesen situado a ellos como el equipo referente en la F1, teniendo en cuenta su rendimiento en pista y su posición en la clasificación. Sin embargo, la organización decidió no situar a Mercedes, los cuales ganaban cada carrera y rendían de forma excepcional.

"Tuvimos un problema en todos los motores Mercedes, nos faltaba potencia en la recta y le hizo mucho daño a George, el 100% depende de nosotros. Estamos intentando lo mejor como equipo, tenemos el mejor motor", ha comentado Wolff, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

A su vez, Laurent Mekies ha reaccionado a sus palabras, reiterando la postura de su equipo, en la que recalca la superioridad de los alemanes. "Toto tiene razón. Yo también creo que ellos tienen el motor más potente, pero este no es el primer fin de semana, tienen una ventaja en recta en la mayoría de fines de semana", concluye el directivo francés.

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