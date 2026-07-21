Ratas y culebras en pisos no tan asequibles: los vecinos del Plan Vive se sienten estafados y cargan contra el Gobierno de Ayuso

Los detalles Los inquilinos denuncian que las viviendas no son tan asequibles como prometió la Comunidad de Madrid y que, además, incumplen los criterios de eficiencia energética y salubridad.

La Comunidad de Madrid prometió viviendas de alquiler asequibles a través del Plan Vive, pero estas no cumplen con los criterios de eficiencia energética ni de salubridad. Guillermo Vaquero, inquilino en Alcalá de Henares, señala que el alquiler no es tan asequible como prometido, ya que se deben sumar dos plazas de garaje, trastero e IBI, elevando el costo a 700 u 800 euros. Además, los vecinos denuncian plagas de ratas y otros animales en sus viviendas. Exigen una solución urgente, pero el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha dicho que "nadie está obligado a permanecer en su vivienda".

La Comunidad de Madrid prometió a cientos de vecinos el acceso a viviendas de alquiler asequibles a través del Plan Vive. Promociones de pisos que, a priori, darían una alternativa habitacional de calidad a los vecinos con rentas más bajas. Sin embargo, estas viviendas no han cumplido con los criterios de eficiencia energética y, en muchos casos, tampoco de salubridad.

Guillermo Vaquero, inquilino de una vivienda del Plan Vive en Alcalá de Henares, relata que, además, estos pisos no son tan asequibles como en su día prometió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: "Te venden el tema del alquiler asequible en que la renta del piso que alquilamos es baja... porque el precio medio está en torno a 600 euros. Además tienes que alquilar dos plazas de garaje. Eso lo suman al alquiler y ya no estamos en 500 y pico, ya estamos en 700 u 800 euros".

A esa factura, asegura, se suma también el trastero y el IBI. Un impuesto que, sostiene, debería asumir el propietario, en este caso la Comunidad de Madrid, y que ha acabado repercutiendo en los inquilinos: "Nos pasamos la vida haciendo reclamaciones y solicitando que nos justifiquen los gastos mensuales".

Los vecinos relatan que en las inmediaciones de sus edificios hay ratas, ratones, culebras o arañas que, aseguran, han acabado colándose hasta las viviendas. Algo que denuncian también desde otras promociones del Plan Vive.

Por ello, los vecinos reclaman una solución urgente a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el consejero de Vivienda del Gobierno de Ayuso, Jorge Rodrigo, ha respondido asegurando que "nadie está obligado a permanecer en su vivienda".

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