Ahora

"Carlitos es mi Godot"

Una leyenda italiana extraña a Carlos Alcaraz: "Solo cuando vuelva a coincidir con Sinner…"

Adriano Panatta, exnúmero uno y ganador de Roland Garros, considera que sin el murciano, Jannik no tiene competencia y el tenis está "cerrado".

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso" El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"Getty

Desde que se retirase del Conde de Godó tras caer lesionado en su debut, Carlos Alcaraz se ha pedido Madrid, Roma, Roland Garros, la gira de hierba... y está por ver si llegará a Cincinnati después de anunciar que tampoco estará en Canadá.

No es un secreto que sin el murciano el circuito se encuentra un tanto huérfano y sobre este aspecto ha reflexionado Adriano Panatta en el 'Corriere della Sera'.

Según el exnúmero uno y ganador de Roland Garros, que Jannik no tenga oposición lastra mucho al tenis.

"Carlitos es mi Godot. Lo espero, convencido de que solo con los dos de nuevo en pista el tenis volverá a ser un enfrentamiento abierto, el duelo que todos desean", ha señalado recordando la obra del dramaturgo irlandés Samuel Beckett.

Según la leyenda del tenis italiano, "el deporte, no solo el tenis, necesita competiciones reñidas para ser más atractivo que nunca".

Las 6 de laSexta

  1. DIRECTO | Julito Martínez declara ante el juez horas después de acusar a Zapatero de mediar en el rescate de Plus Ultra
  2. Horas críticas de insoportable terrorismo machista: tres mujeres son asesinadas a manos de sus parejas en Toledo, Alicante y Málaga
  3. Page asegura que se empieza "a ver la luz" para la extinción del incendio en La Mierla, que ya deja 29.000 hectáreas calcinadas
  4. Una abarrotada Cibeles se tiñe de rojo para recibir a los campeones del mundo
  5. Las leyes del tabaco y de los medicamentos llegan al Consejo de Ministros
  6. EEUU alerta a sus ciudadanos "en todo el mundo" ante una posible "escalada imprevista" del conflicto con Irán