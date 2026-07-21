Una leyenda italiana extraña a Carlos Alcaraz: "Solo cuando vuelva a coincidir con Sinner…"

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

Adriano Panatta, exnúmero uno y ganador de Roland Garros, considera que sin el murciano, Jannik no tiene competencia y el tenis está "cerrado".

Desde que se retirase del Conde de Godó tras caer lesionado en su debut, Carlos Alcaraz se ha pedido Madrid, Roma, Roland Garros, la gira de hierba... y está por ver si llegará a Cincinnati después de anunciar que tampoco estará en Canadá.

No es un secreto que sin el murciano el circuito se encuentra un tanto huérfano y sobre este aspecto ha reflexionado Adriano Panatta en el 'Corriere della Sera'.

Según el exnúmero uno y ganador de Roland Garros, que Jannik no tenga oposición lastra mucho al tenis.

"Carlitos es mi Godot. Lo espero, convencido de que solo con los dos de nuevo en pista el tenis volverá a ser un enfrentamiento abierto, el duelo que todos desean", ha señalado recordando la obra del dramaturgo irlandés Samuel Beckett.

Según la leyenda del tenis italiano, "el deporte, no solo el tenis, necesita competiciones reñidas para ser más atractivo que nunca".