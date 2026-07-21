La euforia por la victoria de España en la final del Mundial provocó movimientos sísmicos en Granada

Rodri Hernández (ci) de España recibe el trofeo del Balón de Oro de manos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum el 19 de julio de 2026, en el estadio MetLife en Nueva Jersey.

Los detalles Los sensores del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada indicaron un movimiento especialmente intenso cuando terminó tras vencer España a Argentina.

Con el gol de Ferran Torres y el anulado a Nico Williams

La victoria de España en el Mundial dejó huella en los acelerogramas sísmicos de Granada, que registraron un temblor intenso al finalizar la final contra Argentina. Los sensores del Instituto Andaluz de Geofísica, ubicados en diversos puntos de la ciudad, captaron los momentos de mayor euforia, especialmente al término del partido, cuando España se coronó campeona del mundo por segunda vez. Los picos de aceleración del suelo también se detectaron tras el gol de Ferran Torres y un tanto anulado a Nico Williams. Aunque estos registros no alcanzan la intensidad de un terremoto, reflejan la euforia vivida en todo el país.

La victoria de España en el Mundial ha quedado registrada en los acelerogramas sísmicos que miden la aceleración del movimiento del suelo y que, en el caso de Granada, registraron un temblor especialmente intenso cuando terminó la final frente a Argentina.

Los sensores del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, ubicados en la ciudad, registraron los momentos de mayor euforia del partido. En Granada, algunos de estos sensores se encuentran en el Campus de Cartuja, en la Facultad de Ciencias, en el Parque de las Ciencias y en la Facultad de Traducción e Interpretación, y pertenecen al centenar de sistemas conectados a la Red Sísmica de Andalucía, informa la institución académica.

Todos ellos indicaron un movimiento especialmente intenso cuando, ya prácticamente en la medianoche del domingo al lunes, terminó la final frente a Argentina, momento en el que la selección española se convirtió en campeona del mundo por segunda vez en la historia, tras vencer 1-0.

Justo en ese instante, los sensores del Parque de las Ciencias y de la Facultad de Traducción, situada en el centro de la ciudad, registraron picos de aceleración del movimiento del suelo. Según explica Mercedes Feriche Fernández-Castanys, perteneciente al Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, "no se puede considerar que este tipo de registros telúricos alcancen la intensidad de un terremoto, pero sí arrojan datos llamativos".

El histórico gol de Ferran Torres en el minuto 106, al inicio de la segunda parte de la prórroga, es el otro instante destacado que detectan los acelerogramas. También el tanto anulado, previamente, al extremo español Nico Williams. En ambos, los sistemas registraron una aceleración del movimiento del suelo.

Este fenómeno, señala Feriche, se ha dado en ciudades de todo el país y es "una llamativa forma de medir la euforia que provoca un acontecimiento que moviliza y hace saltar de alegría a toda España".

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