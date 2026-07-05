¿Insinúa Russell que Mercedes está favoreciendo a Antonelli? "Pierdo con respecto al otro coche..."

El piloto inglés clasificó cuarto, por detrás de Kimi Antonelli y de los Ferrari, y hay algo de su coche que no le cuadra: "Sufrimos con la velocidad punta y no sabemos el motivo".

Kimi Antonelli ha empezado el Gran Premio de Gran Bretaña arrasando: victoria en la sprint y pole. Es el líder del mundial y el piloto más en forma en la pista. Tanto que su compañero en Mercedes, George Russell, ha llegado a decir que su coche no se está comportando igual que el de Kimi.

¿Insinúa Russell que Mercedes está favoreciendo a Antonelli? El inglés ha 'denunciado' que su monoplaza pierde velocidad punta con respecto a la del otro Mercedes... y que no entiende el motivo.

"Todo el fin de semana estamos sufriendo con la velocidad punta y no sabemos por qué. Si miras las trampas de velocidad, estoy perdiendo 6 kilómetros por hora en el último sector y tres en el sector intermedio respecto a los otros Mercedes. El equipo está trabajando muy duro para entender qué está pasando", dice George en palabras que publica 'Motorsport' este domingo.

Siguen buscando cuál es el motivo de esa diferencia: "Esta mañana pensábamos que lo habíamos descubierto porque el problema ya estaba ahí ayer. Creíamos que los frenos podían quedarse ligeramente bloqueados, pero ahora no estamos convencidos de que esa sea la explicación. Eso hace todo mucho más difícil porque empiezas la sesión sabiendo que ya estás en desventaja".

En la clasificación, por cierto, cometió un error extraño en la Q1 que le hizo tocar el muro.

Sigue confiando en sus opciones. Insiste en que sin esa pérdida de potencia podría haber estado en pole por delante de Antonelli: "No digo que hubiera conseguido la pole, pero seguro que habría estado más arriba. Quizá incluso habría liderado tras el primer intento de la Q3, y eso cambia completamente la mentalidad para el resto de la sesión".

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