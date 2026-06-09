La inexplicable decisión de la FIA sobre el ADUO: Mercedes sale beneficiado

El aviso de un expiloto de F1 sobre la competencia interna en Mercedes: "Sí puede ganarle allí..."

La organización ha decretado, tras un análisis exhaustivo, que Red Bull será el motor de referencia, dando una ayuda extra a la escudería alemana y dos ayudas a Honda, Ferrari y Audi.

El GP de Mónaco no solo ha dejado diversas sorpresas en cuanto a los resultados. Además de la victoria de Kimi Antonelli, los siete pilotos que no terminaron la carrera y el punto que obtuvo Fernando Alonso, la FIA informó a los equipos acerca de las ayudas del sistema ADUO.

A pesar de que este sistema de ayuda se fundamenta en beneficiar a los equipos que peor rendimiento han tenido debido a problemas en el coche, el resultado de su decisión ha dejado atónitos a los equipos. Todo ello, debido a que Mercedes, escudería líder en el Mundial de F1, recibirá una ayuda extra.

Aunque los alemanes son el equipo con mejor rendimiento y han ganado todas las carreras, contarán con un leve refuerzo. En concreto, la FIA ha señalado a Red Bull como la referencia para establecer dichas ayudas, considerando a los austriacos como el mejor equipo, pese a no ser el cuarto equipo en la clasificación.

En cuanto al resto de escuderías y socios motoristas, Ferrari, Audi y Honda recibirán un total de dos mejoras, que se traducirán en un presupuesto extra de gasto y más horas en el banco de pruebas para mejorar sus monoplazas.

Por último, Aston Martin, de la mano de Honda, podría recibir incluso una ayuda extra en caso de que la FIA considere que cuenta con un retraso superior al 10 %. De esta forma, los nipones se desmarcarían de Ferrari y Audi, teniendo más ayuda que ellos.

Mercedes tendrá otra ventaja

La gran sorpresa de la decisión de la FIA ha sido fijar a Red Bull como el fabricante con el mejor motor de combustión interna, debido a sus escasos resultados en la primera parte del campeonato. En consecuencia, Mercedes volverá a recibir una ayuda, tanto este año como en 2027.

Por el momento, Mercedes podrá emplear todo el presupuesto adicional en mejorar el coche y potenciarlo en el momento que ellos lo deseen. Ante esta sentencia por parte de la organización, Laurent Mekies, director de Red Bull, se ha mostrado incrédulo.

"Lo que vemos es, sin duda, a Mercedes muy por delante de la mayoría de nosotros", aseguró Mekies en declaraciones recogidas por 'Marca', recriminando la decisión de la FIA.

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