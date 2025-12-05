Antonelli desvela el mensaje que le envió Verstappen tras el acoso que sufrió en redes

El piloto de Mercedes sufrió acoso después de que Lando Norris le adelantara en la última vuelta del Gran Premio de Qatar.

Kimi Antonelli ha vivido una situación desagradable desde el Gran Premio de Qatar. Lando Norris le adelantó en la última vuelta, aumentando sus opciones de título, y entonces comenzó a recibir mensajes de odio en sus redes sociales. Tanto que borró su foto de perfil de Instagram.

Red Bull, después de acusarle de haberse dejado adelantar, le pidió disculpas. Helmut Marko reculó y dijo que había analizado las imágenes y que sí había cometido un error.

Antonelli ha desvelado que Max Verstappen le envió un mensaje después del mal rato que pasó con los mensajes de odio.

"No puedo decir lo que Max me dijo porque contiene palabras malsonantes", dice el joven piloto de Mercedes.

Contó qué contenía el mensaje: "Básicamente me dijo que no me preocupase por ese tipo de personas porque no tienen cerebro".

La publicación de Antonelli en redes sociales se acabó llenando de mensajes de ánimo después de ese 'hate' recibido. Él quiso dar las gracias a la gente que le había apoyado... y también agradecer el gesto de Max de preocuparse.