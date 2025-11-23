El desconcierto de Lando Norris por la descalificación: "Tuve que levantar bastante, no sé nada..."

El piloto británico de McLaren ve ahora peligrar sus opciones en el Mundial cuando más cerca estaba de conseguirlo después de que la FIA investigue a los de Woking.

Lando Norris no ha podido replicar su pole del sábado con una victoria el domingo. El piloto británico no ha acabado de tener el mejor ritmo durante el Gran Premio de las Vegas y ha acabado a más de 20 segundos de Max Verstappen.

Sin embargo, parece que esto puede ahora pasar a la historia. La descalificación de los McLaren puede suponer un antes y un después. Para un Lando Norris que ya acariciaba el Mundial, tener a Max Verstappen a tan solo 24 puntos y habiendo ganado la última carrera puede ser demoledor.

"Teníamos algún problema, no me especificaron el qué. He tenido que levantar bastante, ahora tengo que hablar con ellos no conozco los motivos. No sé nada, estoy haciendo entrevistas", señalaba el británico en el corralito tras el podio.

La incertidumbre es máxima, la FIA se hizo esperar, pero la descalificación debería ser algo automático. Max Verstappen adelanta a Piastri en el Campeonato y se queda a una victoria de superar a Norris.

"He dejado a Max ganar, le he dejado tener una buena carrera. No, la verdad es que en esa primera curva lo he perdido ahí. He tenido una buena inercia, el ritmo era bueno, pero Max era rápido. Yo he tenido el error en la primera curva, me he pasado, así que, a por la siguiente carrera", señalaba Norris en su entrevista anterior al podio.