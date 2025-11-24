La mofa de Verstappen a la radio de Norris con McLaren: "Me he tenido que reír"

El piloto de Red Bull ha comentado entre risas que el intento de McLaren de adelantarle tuvo "el efecto contrario".

El GP de Las Vegas ha sido uno de los más destacados de este año debido a múltiples factores. La doble descalificación de McLaren, la victoria de Max Verstappen, los comentarios de Fernando Alonso sobre "celebrar" el fin del AMR25 y el final apretado de temporada han sido lo más comentado de la jornada.

Tras la carrera, los comisarios de la FIA investigaron durante una hora el fondo plano de los monoplazas de Lando Norris y Oscar Piastri debido a un exceso de desgaste, sancionando a ambos con la descalificación y dejándolos sin puntos.

La principal consecuencia de dicha penalización ha sido el empate a puntos entre Piastri y Verstappen con 366, 24 puntos por debajo de Norris.

A raíz del final de carrera, el piloto neerlandés habló en rueda de prensa sobre lo sucedido en el circuito americano y destacó la conversación entre el piloto británico de McLaren y su ingeniero por radio.

En concreto, el ingeniero de la escudería británica le indicó a Norris que debía ir "a por Max" después de adelantar a George Russell en la vuelta 34.

"La he escuchado y me he tenido que reír", comentaba el piloto de Red Bull entre risas. Además, Verstappen no ha dudado en señalar que dicha orden tuvo "el efecto contrario".

Un final de infarto

Incluso, Max también realizó otro comentario jocoso acerca del error de Norris al comienzo de la carrera, donde le permitió adelantarle.

"Lando ha sido agresivo, aunque creo que ha mirado demasiado los retrovisores y se ha olvidado de frenar, así que he dicho 'vale, muchas gracias'", concluía el tetracampeón de la Fórmula 1.

El resultado de este Gran Premio ha provocado que el mundial esté más apretado que nunca. Con 58 puntos en juego, Norris, Piastri y Verstappen se juegan todo en los GP de Catar y Abu Dabi por el título de campeón.