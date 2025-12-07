En Abu Dhabi
McLaren 'dejó morir' a Piastri: así fue la estrategia que fulminó las opciones de Mundial de Oscar
La escudería británica tardó cuarenta vueltas en 'parar' al australiano. Una decisión que terminó por condenar las opciones de victoria de Oscar.
Oscar Piastri era el que peor lo tenía para proclamarse campeón del mundo. El ex de Alpine tenía que ganar si o sí la carrera y esperar a que Lando Norris, su compañero de equipo, fuera sexto o peor. El británico fue muy clínico desde el principio y eso le quitó opciones a Oscar.
McLaren, como ya había adelantado, no dudó en sacrificar las aspiraciones al Mundial de Piastri para asegurar que Lando fuera campeón. La escudería tardó casi cuarenta vueltas en ordenar a Oscar entrar en 'boxes' para cambiar unos neumáticos que estaban completamente desgastados.
El australiano había perdido mucha velocidad en un circuito que estaba castigando severamente las gomas debido a la alta temperatura del asfalto. Piastri pudo terminar siendo segundo aunque, si tenía alguna posibilidad de ir a por la victoria, McLaren (para asegurar el título) terminó con ella.