Ahora

Con el título en juego

Piastri 'ignora' a McLaren: así fue su adelantamiento a Norris en la salida del Gran Premio de Abu Dhabi

El australiano salió con todo en Yas Marina y en cuestión de varias curvas ya había adelantado a su compañero de equipo. Algo que el jefe de McLaren había dicho que no pasaría.

Lando Norris y Oscar PiastriLando Norris y Oscar PiastriRedes

Oscar Piastri es el que menos opciones tiene de ganar el Mundial pero eso no le ha impedido al australiano comenzar con el 'cuchillo entre los dientes' en el Gran Premio de Abu Dhabi. Oscar salía tercero pero ya desde salida dio muestras de que no iba a dar su brazo a torcer tan fácilmente.

Zak Brown, jefe de McLaren, había asegurado que sus dos pilotos tenían órdenes de no atacarse en el comienzo de la carrera, donde una colisión era más probable. Sin embargo, Piastri, que ha obedecido a su escudería durante todo el año, adelantó a Lando en una de las primeras curvas.

Norris, consciente de que el tercer puesto le vale para ser campeón, no opuso mucha resistencia. Sin embargo, la acción dejó un momento tenso en pista. Un mensaje claro de Piastri que no va a dejar escapar las pocas opciones de título que tiene.

