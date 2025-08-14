Red Bull abre la puerta de salida a Tsunoda: "Analizamos su rendimiento..."

Helmut Marko, uno de los nombres más importantes de Red Bull, no descarta buscar un nuevo compañero a Max Verstappen el próximo invierno.

Yuki Tsunoda era feliz en Racing Bulls. Podía luchar por puntos. Ascendió a Red Bull... y todo se torció. Con ese coche no es capaz de competir. Lo está pasando muy mal. Y la distancia con Max Verstappen, su compañero, es enorme. En la clasificación general camina en decimoctavo lugar.

Y ya ha recibido la primera advertencia. Helmut Marko, asesor de la escudería de las bebidas energéticas, reconoce en 'F1 Insider' que no descartan cambiar de piloto de cara a la temporada que viene.

"Tradicionalmente, evaluamos a nuestros pilotos después de las vacaciones de verano. Por el momento, todo sigue abierto. Analizamos el rendimiento, tanto positivo como negativo", dice uno de los jefes de Red Bull.

Le aconseja que no se fije en lo que hace Verstappen. No, no podrá superarlo. "Quien conduzca junto a Max debe dejar de intentar superarlo. Tiene que dar lo mejor de sí mismo y del equipo. Actualmente es imposible superar a Max", ha dicho Marko en medio del parón veraniego de la Fórmula 1.

Y ahora que se marcha Honda...

Honda, socio de Red Bull, ha sido el gran defensor de Yuki en estos últimos tiempos. Pero ahora se marchan. Y eso podría ser un problema para él: "Tsunoda siempre ha sido un protegido de Honda y estamos en conversaciones con ellos. Luego veremos qué pasa".

"Ya decidiremos. Tenemos mucho tiempo a nuestro favor", completa Helmut.