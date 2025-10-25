El Max Verstappen más emotivo: "Lo mejor es que el año que viene volverá..."

El piloto neerlandés está esperando con ansias el regreso de un antiguo compañero en Red Bull que volverá a la parrilla en 2026.

Sergio Pérez estuvo cuatro años en Red Bull. El piloto mexicano recaló en las filas de Milton Keynes en 2021, en la temporada en la que Max Verstappen logró su primer Mundial frente a Hamilton. Durante los siguientes años, Pérez vio como el neerlandés levantaba otros tres títulos, mientras que él era incapaz de acercarse.

Y es que lo cierto es que 'Checo' no estuvo nunca realmente cerca del ritmo de Verstappen. Fueron muchos los rumores durante esos años de que podría ser despedido teniendo en cuenta que Red Bull tuvo un coche completamente dominador en muchas de estas temporadas.

Finalmente, Pérez fue sustituido en 2024, quedándose sin asiento en la Fórmula 1 para esta temporada. A pesar de ello, Verstappen guarda un gran recuerdo del mexicano, que regresará a la parrilla en 2026 de la mano de Cadillac.

"Lo mejor es que Sergio Pérez volverá el año que viene. Checo fue un gran compañero. Estamos en contacto siempre que podemos. Además, es un gran hombre de familia. Así que estoy muy contento de que vuelva a la parrilla el año que viene", señaló el neerlandés en unas declaraciones recogidas por RacingNews365.

El tetracampeón del mundo valora la presencia de Pérez en la categoría después de que, en parte, este haya sido una de las piezas claves gracias a las cuales él logró el campeonato de 2021.