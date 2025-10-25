Un mítico campeón de F1 quiere a Álex Palou en Red Bull: "Es el piloto perfecto para Red Bull"

Un mítico campeón del mundo de Fórmula 1 no ha dudado en mencionar a Álex Palou como el mejor de los candidatos posibles para compartir garaje con Max Verstappen.

El segundo asiento de Red Bull sigue en juego. Son muchos ya los nombres que ha ido pasando por ese garaje y ninguno el que ha acabado de convencer. Nombres como Sergio Pérez, Pierre Gasly, Alex Albon o Liam Lawson han salido por la puerta de atrás de Milton Keynes.

El último en llegar ha sido Yuki Tsunoda. El japonés estuvo bastantes años esperando su oportunidad en la antigua AlphaTauri hasta que, por fin, pudo ascender para sustituir a Lawson tras dos carreras. Sin embargo, parece que no está logrando acoplarse del todo.

Es por ello por lo que muchos ya están buscando otros nombres, como Jacques Villeneuve, reconocido fan de Álex Palou, piloto que, para el campeón de F1, debería ocupar ese asiento de Red Bull: "Álex Palou es el piloto perfecto para el futuro de Red Bull. ¿Tsunoda? ¿Cuánto años lleva... cinco? Ya hemos visto si es bueno... y no lo es".

"Palou es un piloto muy fiable y ha recibido mucho mejor entrenamiento y práctica que un piloto de F2. Compite bajo una presión tremenda en las 500 Millas de Indianápolis, en diferentes tipos de pistas, y siempre está entre los primeros", señaló en unas declaraciones recogidas por 'El Confidencial'.

No parece del todo descabellado que el campeón de la 500 Millas de Indianápolis pueda acabar en uno de los mejores equipos de Fórmula 1. Aún no está definido quién será el segundo piloto de Red Bull de cara a 2026, por lo que todo está abierto.