Ahora

Disfrutó desde la grada de los Libres 1

¡Brutal! Un piloto de F1... ¡camuflado entre el público del GP de México!

Uno de los mejores pilotos de la parrilla de Fórmula 1 ha sorprendido al 'Gran Circo' sentándose en la grada del Gran Premio de México durante los entrenamientos.

Un piloto de F1 entre el público en el GP de MéxicoUn piloto de F1 entre el público en el GP de MéxicoCaptura de pantalla

Durante los Libres 1 de Gran Premio de México, muchos pilotos titulares cedieron su asiento para que las jóvenes promesas probaran los monoplazas de Fórmula 1 de primera mano. Lo que puede ser la oportunidad de su vida para ellos, para otros es el momento de volver a disfrutar de la categoría desde fuera.

Algunos de estos pilotos aprovechan para descansar y ver los toros desde la barrera con calma. Otros están de lleno en el box analizando cada detalles. Y otros aprovechan para volver a sentirse aficionados de la Fórmula 1.

Este es el caso del piloto de Mercedes George Russell. El británico vio su oportunidad para volver a una grada Fórmula 1. Estando en México, Russell utilizó una máscara de lucha libre como camuflaje para inmiscuirse en el Foro Sol y disfrutar desde allí de los Libres 1 con total normalidad.

Nadie cayó en la cuenta de que tenían al lado a uno de los mejores pilotos de la parrilla. Russell pasó desapercibido con la máscara y subió, tras ello, a redes sociales una foto en la que reveló el truco.

Resulta bonito ver a pilotos que están en lo más alto bajar 'al barro' para volver a ser aficionados del deporte que les vio crecer y que les ha dado todo.

