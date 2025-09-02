El padre de Sergio Pérez saca pecho: "Mi hijo hizo campeón a Max Verstappen"

Antonio Pérez, padre de Sergio Pérez, dice que los mundiales de Max no habrían sido posibles sin el piloto mexicano: "Red Bull le necesitaba".

Son cuatro los mundiales que posee Max Verstappen. Los cuatro con Red Bull. Los cuatro con Sergio Pérez a su lado. Y por eso el padre del piloto mexicano ha querido sacar pecho, dejando claro que si Max salió campeón fue porque tenía a Checo a su lado. Y la realidad es que este año, el primero sin él, está lejos de pugnar el título.

En declaraciones a 'Victory Media', Antonio Pérez afirma que fue Checo quien hizo campeón a Max: "Checo estuvo cuatro años en Red Bull. ¿Cuántos años fue campeón Red Bull? Los cuatro. Esperemos que continúe los próximos cuatro sin Checo. Checo Pérez hizo campeón del mundo a Verstappen".

"A Checo Pérez, el primer año, Red Bull lo necesitaba para ser campeón del mundo, le dieron un gran coche y mantuvo a un campeón detrás de él, a Lewis Hamilton", dice.

Pero hay más. Porque Pérez Sr. está convencido de que su hijo pudo ser campeón del mundo. "Si a Checo le hubieran dado el Fórmula 1 que le dieron el primer año, el último año también sería campeón del mundo de Fórmula 1", indica el mexicano.

Los malos resultados le condenaron

Pero Pérez no pudo cosechar buenos resultados cuando el Red Bull era el coche más dominante. Max le superó con holgura y le dejó lejos, muy lejos. El pasado invierno Red Bull decidió entonces retirarle el asiento y sacarle del Gran Circo. Ahora volverá con Cadillac a partir de 2026.

La realidad es que a Red Bull tampoco le salió bien ese cambio. Ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda han conseguido sobrevivir a un coche muy difícil. Porque Verstappen, y lo remarca Antonio Pérez, sólo es campeón cuando tiene a Checo a su lado.