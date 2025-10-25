Trump asegura haber detenido "prácticamente toda" la entrada de droga por mar a EEUU: "Y muy pronto lo haremos por tierra"

Los detalles El líder de EEUU ha lanzando una amenaza que va dirigida especialmente a los presidentes de Colombia y Venezuela, quienes, sin embargo, no agachan la cabeza ante el estadounidense.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado que ha detenido casi toda la entrada de drogas por mar al país y pronto lo hará por tierra, lanzando una advertencia a los presidentes de Colombia y Venezuela. El presidente colombiano, Petro, ha respondido acusando a Trump de aliarse con la mafia y burlarse de las sanciones, tras ser incluido en la lista 'Clinton' de narcotraficantes. Petro considera expulsar a agentes de EE.UU. desplegados en Colombia. En Venezuela, Maduro critica a Trump por crear una "nueva guerra eterna" y ha desplegado 5.000 Igla-S para defensa aérea. Mientras tanto, Trump continúa atacando narcolanchas sin pruebas concluyentes.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que ha detenido casi toda la entrada de droga por mar a Estados Unidos. "Hemos detenido prácticamente toda la entrada de drogas por mar y muy pronto la detendremos por tierra. Veréis que empieza", ha declarado el líder republicando, lo que supone una amenaza dirigida especialmente a los presidentes de Colombia y Venezuela, quienes, sin embargo, no agachan la cabeza ante el estadounidense.

En el caso de Petro, el presidente colombiano ha denunciado que Trump se ha aliado con la mafia: "El Gobierno de Estados Unidos ha decidido elegir como aliado en Colombia a la mafia y ha atacado a quienes atacaron a la mafia para que la sociedad norteamericana dejara de consumir tanta cocaína".

Esta es la respuesta del colombiano a las sanciones de Estados Unidos al País, subrayando que se burla "del castigo" impuesto por Trump, que ha incluido a Petro en la lista 'Clinton' de narcotraficantes y ha suspendido toda financiación a Colombia.

Por su parte, Petro estudia expulsar a los miembros de las Fuerzas Especiales y de la CIA desplegados en el país, con el permiso de su Gobierno. Precisamente, estos agentes también operan en Venezuela, aunque, presuntamente, para derribar a Maduro.

"Está inventando una nueva guerra eterna", ha denunciado el venezolano, quien saca músculo de su Ejército, que ha desplegado para responder ante un posible ataque: "Venezuela ha desplegado no menos de 5.000 Igla-S en posiciones clave de defensa aérea para garantizar la paz", ha advertido Maduro.

Mientras, Trump sigue atacando narcolanchas. Ya son 10 los ataques y 43 las personas que han sido asesinadas sin que Estados Unidos haya aportado pruebas de que en las lanchas se transporte droga.

