Ahora

016, número contra la violencia machista

Investigan como un caso de violencia machista el asesinato de una mujer en Alicante: hay dos detenidos

Los detalles El cuerpo de la víctima apareció este viernes en un piso, pero según fuentes de la investigación, llevaba varios días fallecida.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional, conocidos como coches Z
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional ha detenido este sábado a dos hombres por su presunta implicación en el asesinato de una mujer en Alicante. Según ha adelantado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en sus redes sociales, el suceso está siendo investigado como crimen machista.

Tal y como ha podido saber laSexta, los hechos se produjeron en la misma ciudad y la víctima fue encontrada en el interior de una vivienda el viernes, aunque todo apunta a que llevaba varios días fallecida.

Además, todo apunta a que uno de los dos arrestados podría ser la pareja sentimental de la mujer asesinada, algo que ya investigan las autoridades al cargo de los hechos.

De confirmarse este suceso como un caso de violencia de género, la víctima sería la número 33 en lo que va de año y a 1.327 los feminicidios en el ámbito de la pareja desde 2003.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Junts sube el tono contra el Gobierno y tensa más que nunca la cuerda de la legislatura con la reunión de Perpiñán
  2. Valencia se vuelve a manifestar para exigir la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de la tragedia
  3. Los técnicos habrían recibido órdenes de no avisar de las mamografías dudosas porque lo haría un programa informático
  4. Trump despliega su mayor portaaviones en el Caribe en plena escalada de la tensión con Venezuela
  5. La princesa Leonor realiza su discurso más político saliendo en defensa de la migración: "Democracia frente a la intolerancia"
  6. Investigan como un caso de violencia machista el asesinato de una mujer en Alicante: hay dos detenidos