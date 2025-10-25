Feijóo advierte a Sánchez antes de su comparecencia en el Senado: "Si dice la verdad irá al juzgado y si miente también"

¿Qué ha dicho? El líder del PP, en un acto en Zaragoza, ha avisado al presidente del Ejecutivo que en caso de mentir "supondría un nuevo delito para su Gobierno".

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha criticado a Pedro Sánchez por su inminente comparecencia en el Senado sobre el caso Koldo, instándole a "decir la verdad". Durante su intervención en el Día del Afiliado en Aragón, Feijóo destacó que Sánchez será el primer presidente español en comparecer ante una comisión de investigación por corrupción. El líder del PP presentó tres opciones para Sánchez: decir la verdad, mentir o no responder, advirtiendo que "antes o después tendrá que confesar". Feijóo aboga por un cambio político en España, asegurando que el PP devolverá al país "su respeto, su dignidad y dinero". Además, enfatizó la necesidad de apoyar a los autónomos y superar la "corrupción, mentiras y soberbia" del actual gobierno.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha advertido a Pedro Sánchez sobre su comparecencia en el Senado prevista para el 30 de octubre por el caso Koldo. El 'popular', desde Zaragoza, ha instado al presidente del Gobierno a "decir la verdad": "No podrá huir eternamente, antes o después tendrá que confesar, pagar e irse".

Así se ha expresado en su participación en el Día del Afiliado en Aragón, donde ha estado acompañado por Jorge Azcón, presidente aragonés. Feijóo ha subrayado que Sánchez va a ser el primer presidente en la historia de España que comparece en una comisión de investigación sobre la corrupción en una Cámara legislativa.

"En Europa, un presidente nunca ha tenido que responder a preguntas sobre la corrupción" ha avanzado, añadiendo que el PP le hará "todas las preguntas que le harían los periodistas a los que no concede entrevistas".

Además, ha afirmado que Sánchez solo tiene tres opciones: "Decir la verdad, lo que será muy difícil; mentir, lo que supondría sumar un nuevo delito a su Gobierno; o ponerse a la defensiva y no responder".

"Antes o después tendrá que confesar. Le digo que escoja bien, porque no va a huir eternamente. Tendrá que pagar y antes o después irse. Si opta por mentir irá al juzgado; si dice la verdad, también", ha expresado Feijóo.

Feijóo, en ese sentido, ha asegurado que su "único objetivo" es que haya un "cambio político porque España lo merece". Además, ha agradecido de forma irónica a Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, haber reconocido que hay "Gobierno de corrupción para rato".

"España no puede permitirse ser un país que genere sospechas. Nadie debe confundir a Sánchez con España. España no es su Gobierno, sino que es está padeciendo el Gobierno que tiene actualmente", ha insistido Feijóo, que señala que el país "no es su arrogancia, no es su mentira, no es su soberbia y no es su corrupción".

Ante eso, Feijóo ha asegurado que el PP, "sin ninguna duda", devolverá a España "su respeto, su dignidad y dinero con un Gobierno en el que la gente pueda reconocerse". "No puede ser que cuando cojas un tren a tu Gobierno se le ocurra hablar de un cambio de hora. Para eso, lo que hace Renfe. Si quieren solucionar el cambio de hora, que los trenes lleguen puntuales", dice.

El líder del PP, en sus palabras, ha remarcado que el cambio que busca consiste en hablar "de los problemas de la gente y no en creárselos". "Si trabajan te exprimen. Si creces te persiguen. Si ahorras te esquilman. Y si cotizas les parece poco. Esto es la verdad", ha enumerado Feijóo.

Y ha puesto el foco en los autónomos: "No necesitan cargas. Necesitan apoyos, y los van a tener". "El cambio va de avanzar. Va de limpiar, de levantar la cabeza, de superar este tiempo de corrupción, de mentiras, de soberbia y de incompetencia. Va de superar toda la basura política institucional y moral del Gobierno, y por eso trabajo", ha continuado el líder del PP.

Y ha vuelto en su crítica a Sánchez: "Nunca me equivocaré de adversario. Mi prioridad es superar la política de subasta que hay hoy y servir a la gente. Allá quien quiera seguir sosteniendo de forma directa o indirecta el engaño y la corrupción del Gobierno de España".

