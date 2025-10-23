Ahora

Se cumplen 10 años

Imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: el padre de Marc se volvió loco en el box

En Malasia Valentino Rossi tiró a Marc Márquez cuando luchaban... y ahora MotoGP ha desvelado imágenes inéditas de lo que ocurrió aquel día.

Rossi

Juliá Márquez, el padre de Marc, reaccionando absolutamente enloquecido. Son las imágenes inéditas que ha desvelado MotoGP sobre la patada de Valentino Rossi a su hijo en el Gran Premio de Malasia. Ahora se cumplen diez años. Y hay más imágenes inéditas. También en el box del italiano.

En el box de Valentino hubo hasta aplausos. Allí estaba un jovencísimo Pecco Bagnaia, ahora compañero de Marc.

Rossi, en una conversación con su gente, al finalizar, reconoció que había perdido la concentración después de esa acción: "Después de lo que pasó, perdí la concentración. No podía pilotar, sólo quería matarlo".

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez pide en Bruselas mecanismos contra la especulación y destinar más fondos para combatir el problema de la vivienda
  2. Ayuso se revuelve contra la designación de su sede como Lugar de Memoria Democrática y pide poner una placa en Moncloa que rece "Aquí escondían al hermano de Sánchez"
  3. Cargos de la Junta comparten un vídeo que intenta vincular a Amama con el PSOE tras la crisis de los cribados
  4. Muere Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981
  5. La Audiencia de Valencia ordena que testifique Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en las horas críticas de la DANA
  6. España contribuirá a la compra de armamento a EEUU para Ucrania junto a más países de la OTAN