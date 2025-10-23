Imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: el padre de Marc se volvió loco en el box

En Malasia Valentino Rossi tiró a Marc Márquez cuando luchaban... y ahora MotoGP ha desvelado imágenes inéditas de lo que ocurrió aquel día.

Juliá Márquez, el padre de Marc, reaccionando absolutamente enloquecido. Son las imágenes inéditas que ha desvelado MotoGP sobre la patada de Valentino Rossi a su hijo en el Gran Premio de Malasia. Ahora se cumplen diez años. Y hay más imágenes inéditas. También en el box del italiano.

En el box de Valentino hubo hasta aplausos. Allí estaba un jovencísimo Pecco Bagnaia, ahora compañero de Marc.

Rossi, en una conversación con su gente, al finalizar, reconoció que había perdido la concentración después de esa acción: "Después de lo que pasó, perdí la concentración. No podía pilotar, sólo quería matarlo".