Ahora

VERSTAPPEN VS MCLAREN

F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de México de la temporada 2025 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
Fernando Alonso en el GP de México Fernando Alonso en el GP de México Getty

MUY BUENAS NOCHES

Regresa la Fórmula 1 una semana después. Viajamos hasta el Gran Premio de México, uno de los mejores de la temporada donde la afición es espectacular. Como espectacular puede ser esta temporada si finalmente Verstappen acaba alcanzando a los McLaren y llegamos a Abu Dhabi con tres pilotos contendientes al título. Hoy, desde las 23.00h, la clasificación desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.

