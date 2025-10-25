El irónico 'aplauso' de Alonso a Hamilton en los libres del GP de México: ¿Por qué fue?

El asturiano tuvo un pequeño 'rifirrafe' con el de Ferrari durante los entrenamientos libres. Fernando no se tomó muy bien una maniobra de Lewis.

Fernando Alonso sigue con buenas sensaciones sobre el Aston Martin. El asturiano ha marcado el octavo mejor tiempo en la última sesión de entrenamientos libres y se postula como uno de los candidatos a poder puntuar en la carrera del domingo.

El bicampeón tiene claro que todo lo que sea sentirse competitivo sobre el monoplaza este 2025 es 'trabajo hecho' de cara a 2026, donde pretende luchar por victorias. Sin embargo, en la sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México, Alonso ha sido noticia por algo más que por rendimiento.

El asturiano ha sorprendido aplaudiendo irónicamente a Lewis Hamilton después de que este lo obstaculizara cuando estaba en vuelta. Fernando ha dejado sin duda una de las imágenes del gran premio en otro 'encontronazo' con Hamilton en pista.

El de Ferrari está mejorando su rendimiento en los últimos grandes premios. El monoplaza parece que muestra algo más de ritmo para un Lewis que ha terminado marcando el quinto mejor tiempo. Leclerc también se ha mostrado especialmente rápido siendo segundo por detrás de Max Verstappen en los Libres.

Todo apunta a que tanto las aspiraciones de Alonso como las de Hamilton pasan por firmar una buena clasificación en el circuito Hermanos Rodríguez. Marcar un buen tiempo será decisivo para obtener un buen resultado final en la carrera.