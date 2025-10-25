En la previa del Masters 1.000 de París
El llamativo aspecto que debilita el juego de Alcaraz: "No soy malo pero hay mejores tenistas"
El murciano considera que hay una característica en las pistas que le puede perjudicar en los próximos torneos. Carlitos cree que hay mejores tenistas que él jugando bajo esta condición.
Carlos Alcaraz vuelve a las pistas después de un mes en el que ha priorizado más el descanso que otra cosa. Carlitos solo ha jugado el Six Kings Slam después de no participar en el Masters 1.000 de Shanghái por un esguince de tobillo.
La recta final de temporada que encara el número uno del mundo es cuanto menos exigente y para poder afrontarlo de la mejor forma debe estar descansado. Alcaraz debutará la próxima semana en el Masters 1.000 de París en un torneo en el que nunca ha llegado más allá de cuartos de final.
Quizás sea porque en este campeonato se cumple con una de las condiciones de juego que menos cómoda le es a Carlitos. Jugar en pista cubierta. El murciano ha reconocido en rueda de prensa que tiene un juego aceptable bajo techo pero que hay jugadores mucho más potentes con más facilidad para adaptarse a esa condición.
"No diría que soy malo jugando en pistas indoor. Creo que otros jugadores son mejores que yo en pista cubierta. Es una gran diferencia. Me veo entrenando, jugando partidos en los que puedo jugar muy bien, pero obviamente he tenido algunos partidos contra otros que juegan mucho mejor en pista cubierta que yo", asegura Carlos.
"Tengo que estar preparado para eso, pero creo que podré jugar bien en pista cubierta. Turín es muy importante para mí, pero obviamente la Copa Davis, jugando con mis compañeros de equipo representando a mi país, es muy especial", concluye el de El Palmar.