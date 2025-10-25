Se cumple una década de la 'patada' de Rossi a Márquez: ¿Quién fue el verdadero culpable?

El legendario 'encontronazo' entre ambos piloto terminó de lleno con lo poco que quedaba de su 'relación' para dar origen a una de las rivalidades más tensas de la historia del motor.

A día de hoy sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la historia de MotoGP. Aquel 25 de octubre de 2015 iba a quedar grabado en la historia del motor. Valentino Rossi luchaba por el título mundial contra su compañero de equipo Jorge Lorenzo.

Hacía seis años que el italiano buscaba su octava corona en la categoría reina pero el mallorquín terminó imponiéndose. Más allá del resultado deportivo, ese Mundial quedará para el recuerdo por los continuos 'encontronazos' que tuvieron Valentino Rossi y Marc Márquez.

El de Cervera venía de ganar dos títulos seguidos pero la superioridad de las Yamaha le privó de luchar por el que, en ese momento, hubiera sido el tercero. Aún así, en la recta final de temporada, Marc seguía yendo al límite por cada victoria.

Esa ambición unida a la de Rossi por ganar el Mundial terminó propiciando varios episodios de mucha tensión dentro y fuera de la pista. El más recordado, la ya mítica 'patada' de 'Il Dottore' a Márquez en la última vuelta del Gran Premio de Malasia 2015.

Ambos peleaban por el primer puesto, Marc intentó adelantar por el exterior a Rossi. El italiano soltó el pie impactando en la Honda de un Márquez que se fue al suelo.

Diez años después, este lance sigue siendo uno de los episodios más recordados de la historia de MotoGP. Este pasado jueves salieron a la luz imágenes de la carrera. En ese documento se puede apreciar un duro insulto de Valentino a Marc tras la carrera en una conversación con Dani Pedrosa: "Es un hijo de p***"

Rossi no ganó ese Mundial y Márquez se coronó en los cuatro siguientes de manera consecutiva. Lo verdaderamente llamativo es que a día de hoy no existe una opinión clara de quién fue el culpable de esa acción.

La defensa de Rossi se escuda en que Marc fue demasiado invasivo a la hora de intentar adelantar. Para entender la versión de Márquez basta ver la acción.