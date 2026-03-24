Marko, preocupado por la situación de Adrian Newey en Aston Martin: "No está pasando un buen momento"

El exasesor del equipo Red Bull, que trabajó mano a mano con Adrian Newey, dice que está en contacto constante con él y que lo está pasando mal en Aston Martin.

El proyecto de Aston Martin no ha podido empezar peor. No por el chasis que ha diseñado Aston Martin, y sí por el motor Honda. Tanto que ni Fernando Alonso ni Lance Stroll han podido terminar ninguna carrera. Y todo apunta que la situación seguirá así este fin de semana en Japón.

Helmut Marko, que conoce muy bien a Adrian Newey, ha contado que hablan constantemente y que el gran ingeniero no lo está pasando bien.

Esto dijo en 'OE24': "He estado en contacto con él. No está pasando por un buen momento. Hay problemas con este proyecto que no se resolverán rápidamente".

Ve muy favorito al equipo Mercedes, con Toto Wolff a la cabeza: "Mercedes está en otra liga. Y ni siquiera lo están demostrando todo...".

En China se llevó la victoria Kimi Antonelli, la primera de su carrera: "Es un buen chico. Siempre ha sido rápido, y con la experiencia va cometiendo menos errores".

Pero a pesar de ello, no le ve capaz de competirle a George Russell: "Todo apunta a Russell, él tiene la experiencia".