Christian Horner podría recalar en Aston Martin junto a Newey como director ejecutivo

Según ha adelantado 'PlanetF1', Lawrence Stroll estaría manteniendo conversaciones con el británico para reunir "a varios de los jugadores clave de los éxitos pasados ​​de Red Bull".

Los movimientos internos en Aston Martin son el pan de cada día. Durante el pasado mes de febrero, los británicos anunciaron la salida de Andy Cowell, exdirector del equipo, en sustitución de Mike Krack, debido a una "falta de compatibilidad" con Adrian Newey.

Sin embargo, ahora el rumor que se extiende en el paddock de la Fórmula 1 es la posible incorporación de Jonathan Wheatley, exjefe de Audi, quien abandonó la formación alemana la semana pasada. Pese a que todavía no se ha confirmado nada acerca de su incorporación, una nueva fuente asegura que, además de Wheatley, podría haber otro fichaje.

Según ha informado 'PlanetF1', Lawrence Stroll estaría manteniendo conversaciones con Christian Horner, exjefe de Red Bull, para que recalase en Aston Martin como director ejecutivo. Tanto Horner como Newey ya trabajaron juntos en la escudería austriaca, pero su relación se enfrió en los últimos años.

"Se cree que Horner sigue siendo un candidato para un puesto en Aston Martin, y se dice que Stroll está deseoso de incorporarlo como director ejecutivo, con participación accionaria. Se dice que la disposición de Newey ante la posible llegada de Horner es inconsistente, a pesar de la amistad personal que existe entre ambos", publica el medio.

La llegada de los dos fichajes supondría la formación de un trío con pasado en Red Bull, con mucha experiencia y campeonatos en su palmarés que, en caso de solucionarse los problemas del motor Honda, podría dar muchas posibilidades a Aston Martin de conseguir un título.

"Aún existe la clara posibilidad de una alianza entre Newey y Horner en Aston Martin, con Wheatley como jefe de equipo, lo que reuniría a varios de los jugadores clave de los éxitos pasados ​​de Red Bull. Para Stroll, la perspectiva de contar con un eje de éxito probado y fiable es sin duda demasiado atractiva como para ignorarla", concluye la información.