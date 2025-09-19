La llamativa reacción de Hadjar cuando le preguntan si puede ser el compañero de Verstappen: "Me asusta"

El piloto de Racing Bulls podría ser ascendido al finalizar la temporada y convertirse en compañero de Max: "Increíblemente emocionante".

Red Bull busca segundo piloto para 2026. No convenció Liam Lawson y tampoco lo está haciendo Yuki Tsunoda. Por lo que se ha abierto el casting y el nombre que suena con más fuerza es el del novato Isack Hadjar, que está brillando con Racing Bulls con resultados excelentes.

Al galo le han planteado si se ve como compañero de Max Verstappen… y su reacción ha sido muy comentada. La recoge 'SoyMotor'.

"¿Yo como compañero de equipo de Max? La idea me asusta, pero también es increíblemente emocionante", ha expresado el joven piloto de Racing Bulls en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú.

Espera que le llega ese reto: "Me veo en él, y sería una alineación fantástica. Claro, apenas estoy al principio de mi carrera, pero podría tener esta oportunidad".

"Tendría el mismo coche que el mejor piloto del mundo, y él estaría justo a mi lado. Tendría la oportunidad de competir con él y tendría las mismas oportunidades que él", dice el joven piloto francés.

Hadjar es noveno en el campeonato de pilotos. Por delante de los dos Aston Martin, de Nico Hulkenberg y de sus dos compañeros, Lawson y Yuki Tsunoda.