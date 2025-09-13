El factor que podría hacer cambiar de opinión a Max Verstappen: un expiloto apunta a su salida de Red Bull

David Coulthard, expiloto de la Fórmula 1, dice que si el motor Ford no funciona para la temporada que viene, Max podría marcharse del equipo Red Bull.

Max Verstappen será piloto Red Bull en 2026, pero a partir de ahí su futuro no está claro. A pesar de tener contrato, un mal resultado en el mundial podría activar la cláusula de salida. El expiloto David Coulthard tiene claro que si el motor Ford no está a la altura, Max tomará una nueva aventura en la Fórmula 1.

En 'Motorsport', Coulthard dice que el único objetivo del neerlandés es ganar y para eso necesita un buen coche: "No está aquí porque sea divertido dar vueltas en círculos. Tiene un compromiso con el equipo. Le dará a Red Bull la oportunidad de darle lo que ya le dieron en el pasado".

"El mismo grupo de personas que le dieron un coche ganador ahora le están dando un coche que ha ganado este año. Así que no es tan malo como Ferrari. Simplemente no es un McLaren F1. Y por eso, ya sabes, no saltas al siguiente caballo solo porque el tuyo no haya ganado", explica el expiloto del Gran Circo.

Y se pondrá una fecha: "Sospecho que mirará hacia 2026. Si hay un problema grave con el motor de Red Bull, eso sería preocupante, estoy seguro. Si no parece grave, si digamos que la unidad de potencia funciona pero aún están tratando de entender la nueva normativa con el coche, eso podría darles más tiempo. Pero si es un sufrimiento, por supuesto que se irá a otro sitio".

Coulthard defiende que el piloto tiene "todo el derecho" a cambiar de equipo si Red Bull no puede competir contra los grandes: "Tiene derecho a hacerlo. Y no creo que nadie en el equipo se sintiera ofendido por ello".

"Sé una cosa: Max iría, les miraría a los ojos y les diría: 'Tomo esta decisión por esto'. Porque es un tipo honorable. No es alguien que se iría sin más", sentencia el expiloto escocés.