El mánager de Verstappen desvela la "cláusula" que Max podría activar para salir de Red Bull

Reymond Vermeulen se ha pronunciado sobre los rumores que envuelven a su piloto en la F1, analizando su situación contractual y el futuro del cuatro veces campeón mundial.

El nombre de Max Verstappen está sonando más esta temporada por la incertidumbre que genera su futuro que por sus resultados en Fórmula 1. La nueva normativa que estrena la temporada 2026 no está contentando al piloto neerlandés y en Red Bull no logran dar con la solución para desarrollar un coche al nivel de los Mercedes o Ferrari, a pesar de que para la FIA, en Milton Keynes, cuentan con el mejor motor.

Ante esta situación, son muchos los rumores que han surgido en torno a una posible salida de Max del equipo austríaco, a pesar de contar con dos años más de contrato. Hace pocas semanas, durante el Gran Premio de Austria, tuvo lugar una "reunión privada concertada desde hace tiempo", como ha confirmado el mánager del piloto, Raymond Vermeulen.

"Se está escribiendo mucho al respecto. Pero la verdad es que Max quiere terminar su etapa en Red Bull. Tiene contrato hasta 2028 y le gustaría cumplirlo", aseguró Vermeulen, como publica el medio austriaco 'OE24'.

De esta manera, el mánager del tetracampeón mundial quiso acallar los rumores sobre la comentada posible salida a McLaren o Mercedes y aclaró la situación contractual del piloto: "El hecho de que exista esta cláusula no significa que la vayamos a activar. Podríamos haberla activado también en los últimos años, y no lo hemos hecho".

Habrá que esperar para conocer el desenlace de esta situación y por el momento Verstappen acabará la temporada en Red Bull. Max es séptimo en el campeonato, lejos de las sensaciones habituales, sin embargo, Vermeulen cree que su piloto aún tiene mucho que demostrar este año: "Probablemente no ahora en Spa, pero las posibilidades (de subir al podio) aumentan en Budapest y Zandvoort…".

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