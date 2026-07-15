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Momento viral

Ana Patricia Botín intenta convencer al streamer IShowSpeed para que se abra una cuenta en su banco

Los detalles La escena ocurrió en las gradas de la semifinal de España. La presidenta del Banco Santander y el presidente de Mercadona se colaron en el directo del conocido streamer IShowSpeed.

Streamer Botin

IShowSpeed, un conocido creador de contenido estadounidense, emitía en directo la semifinal entre España y Francia desde el estadio, cuando se encontró con Botín y Roig.

Durante la conversación, que fue muy breve, se vé cómo los empresarios tratan de contextualizarle a Speed quiénes son y las compañías que presiden. “Es la segunda empresa más grande de Europa. Es como el Walmart de España y yo como JP Morgan de Europa", explica Botín.

Y, tras las presentaciones, Botín intenta convencer al streamer para que se abra una cuenta en su banco. "Tienes que abrir una cuenta", le dice botín. A lo que él responde: "Vale, siempre y cuando consiga una buena puntuación crediticia. Necesito conseguirla". "No necesitas nada, te pagan un 4% por tus ahorros", puntualiza Botín.

"Son dos de las personas más importantes de Europa”, le dice otra de las presentes a IShowSpeed, que responde con un “guau”.

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