Irán libera a una ciudadana estadounidense detenida desde 2024 como "gesto de buena voluntad" entre nuevos ataques cruzados

Personas caminan junto a un mural con el ayatolá Ruhollah Khomeini y Ali Jamenei, en una calle de Teherán, Irán

Los detalles Trump evita dar plazos sobre esta nueva ofensiva de EEUU sobre Irán: "No me gusta fijar plazos, pero ellos ya lo saben más o menos; conocen la historia. Más les vale portarse bien".

El presidente Donald Trump anunció que Irán permitió la salida de una ciudadana estadounidense detenida "injustamente" en diciembre de 2024, calificándolo como un "gesto de buena voluntad". Sin embargo, no se dieron detalles sobre su identidad o las circunstancias de su detención. Este hecho ocurre en medio de tensiones entre Estados Unidos e Irán, con recientes ataques aéreos estadounidenses contra objetivos militares iraníes, buscando reducir la capacidad de Irán para amenazar a marineros en el estrecho de Ormuz. Irán confirmó ataques en varias regiones, reportando víctimas y daños significativos, mientras la Guardia Revolucionaria interceptó un dron estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Irán permitió la salida del país de una ciudadana estadounidense que, según afirmó, fue detenida "injustamente" en diciembre de 2024.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump agradeció lo que calificó como un "gesto de buena voluntad" por parte de Irán y señaló que Estados Unidos celebra que la ciudadana haya podido abandonar el país.

El mandatario no identificó a la mujer, ni ofreció detalles sobre las circunstancias de su detención o sobre las gestiones diplomáticas que permitieron su salida.

La Casa Blanca no ha informado por ahora de manera independiente sobre la liberación, ni ha dado detalles adicionales del caso. La detención de ciudadanos estadounidenses en Irán ha sido durante años un punto de tensión entre Washington y Teherán, con varios casos de estadounidenses retenidos bajo acusaciones que el Gobierno de Estados Unidos considera injustas.

La liberación llega en un momento de altas agresiones durante la guerra entre Estados Unidos e Irán y solo pocas horas después de que el Comando Central iniciara una segunda ola de ataques contra diversos objetivos militares en el centro de la República Islámica.

Nueva noche de ataques cruzados

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado en la noche de este miércoles la culminación de una nueva andanada de bombardeos contra enclaves defensivos en Irán en la que se constituye como la quinta jornada consecutiva de ataques aéreos contra la República Islámica, alegando buscar "mermar aún más" la capacidad de Teherán de "amenazar a los marineros inocentes que tripulan buques comerciales" que transitan el estrecho de Ormuz.

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Concretamente, el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha reivindicado ataques contra centros de mando iraníes, instalaciones de defensa aérea y de vigilancia costera, así como contra sistemas de misiles y drones, con el fin de" mermar aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros inocentes que tripulan buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz".

Para ello, ha precisado el CENTCOM en un comunicado difundido en redes, los uniformados estadounidenses han empleado munición de precisión para alcanzar objetivos en múltiples ubicaciones, incluida Bandar Abbas, capital de la provincia de Hormozgan ubicada frente al estratégico paso y diana frecuente de las acciones militares norteamericanas.

"El Ejército de Estados Unidos está haciendo que Irán rinda cuentas siguiendo las instrucciones del comandante en jefe", ha remarcado el órgano castrense en alusión al presidente del país, Donald Trump, tras manifestar haber lanzado una oleada de ataques contra instalaciones de defensa costera y de misiles de crucero en la isla de Tumb Mayor, en el golfo Pérsico, "a lo largo de 90 minutos".

Trump evita dar un plazo límite

Cabe señalar que el CENTCOM ha informado en redes sociales de que sus fuerzas han lanzado este miércoles a las 15:00 (hora del este, 21:00 en España peninsular y Baleares), el inicio de una "segunda oleada de ataques contra Irán", después de que el jefe de la Casa Blanca rechazara dar un plazo límite a las autoridades iraníes antes de ordenar ataques contra infraestructuras esenciales como centrales eléctricas.

"No me gusta fijar plazos, pero ellos ya lo saben más o menos; conocen la historia. Más les vale portarse bien", ha afirmado en declaraciones a la prensa en las que ha asegurado que las autoridades iraníes han solicitado una reunión, un extremo que ya ha dicho en anteriores ocasiones.

"Recibimos una llamada justo cuando venía para acá, y quieren reunirse conmigo (...) Son gente desagradable, pero quieren llegar a un acuerdo", ha señalado poco antes de asistir a una cumbre en Pensilvania en la que ha anunciado "una inversión de casi 10.000 millones de dólares (más de 8.700 millones de euros)" en industria de defensa, asegurando que "creará más de 4.000 puestos de trabajo" en la zona.

Irán confirma ataques en distintos puntos del país

Las autoridades iraníes, por su parte, han confirmado en declaraciones recogidas por la agencia Mehr el impacto de un proyectil cerca de Bandar Abbas, en el sur del país, por parte de Estados Unidos, si bien se desconoce hasta el momento si ha provocado víctimas. También en el condado de Sirik, sito en la provincia de Hormozgan (sur).

Se han registrado, a su vez, ataques en las inmediaciones del Hospital Shahid Baqbani de la localidad de Ahvaz, en la provincia de Juzestán, que atiende a enfermos de cáncer y que ya está siendo evacuado.

"Hace unos instantes, las zonas cercanas al Hospital Baqbani (para pacientes con cáncer) en Ahvaz han sido objeto de un ataque con misiles. Algunos pacientes y sus acompañantes han huido del hospital aterrorizados por el fuerte ruido y las intensas sacudidas, ¡y ahora solo quedan los enfermos más graves!", ha indicado en sus redes sociales el portavoz del Ministerio de Sanidad, Hosein Kermanpour.

Además, en un mensaje difundido horas antes, ha confirmado la muerte de 35 personas, incluidas dos mujeres y un adolescente menor de 18 años, y más de 300 heridos, de los cuales 72 siguen hospitalizados, por ataques de Estados Unidos contra Irán en julio. "Hormozgan, Sistán y Baluchistán, y Juzestán son las regiones que han sufrido mayores daños", ha indicado.

Por otra parte, la Guardia Revolucionaria ha asegurado haber "interceptado y destruido" un dron tipo MQ-9 "enemigo" en la zona de Andimeshk, dentro de la provincia de Juzestán.

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