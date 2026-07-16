Minipunto para España ante Argentina: el Atlético, equipo con más internacionales en la final de Nueva York

Los detalles Los rojiblancos aportan un total de nueve jugadores en el partido por la Copa del Mundo; el Barça, en segunda posición con ocho. En total, hay 25 futbolistas de LaLiga de entre los 52 convocados.

España se prepara para la final del Mundial 2026 contra Argentina en Nueva York, tras vencer a Francia. Este duelo contará con numerosas caras conocidas de LaLiga, especialmente del Atlético de Madrid, que aporta nueve futbolistas al torneo. En las filas españolas destacan Marc Pubill, Marcos Llorente y Álex Baena, mientras que por Argentina, el número de rojiblancos asciende a cinco, incluyendo a Juan Musso y Nahuel Molina. LaLiga, con 25 de los 52 jugadores en la final, también cuenta con una notable representación del Barça, con nombres como Lamine Yamal y Pedri. Además, jugadores como Unai Simón y Lionel Messi completan la lista de participantes.

España tiene ganado el primer punto, o el primer minipunto, para la final ante Argentina. Para ese título del mundo. para esa tan ansiada estrella que sería la segunda sobre el escudo de la Selección. El combinado de Luis de la Fuente, tras derrotar a Francia, se las verá contra un cuadro albiceleste en Nueva York en un duelo para el que habrá muchísimas caras conocidas de LaLiga. En el que habrá rostros que bien se conoce el aficionado del Atlético de Madrid.

Porque ningún equipo tendrá tantos internacionales sobre el verde neoyorquino como el de Simeone. Como el de la capital de España. Como unos rojiblancos que aportan un total de nueve futbolistas de entre los 52 que estarán en la final del Mundial 2026 disputada en EEUU. De un título en el que los estadounidenses han sido anfitriones junto a Canadá y México y que se decidirá en Nueva York.

Allí, de momento, manda el Atlético. Manda un club que cuenta en las filas españolas con Marc Pubill, Marcos Llorente y Álex Baena. Que tiene también, oficialmente, a Álex Grimaldo a pesar de que en el momento de su convocatoria era jugador del Bayer Leverkusen. Por Argentina, el número de rojiblancos sube a cinco.

Serían seis si, al contrario que con Grimaldo, se cuenta a Nico González como futbolista del Atleti en el momento de ser convocado y no de la Juventus. Dependiendo del criterio, el número de rojiblancos sigue siendo de nueve con Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez defendiendo la elástica albiceleste.

Es, atención, el tercer Mundial consecutivo en el que el Atleti es el equipo que más jugadores aporta en una final. En 2018, en ese duelo entre Francia y Croacia en Rusia, los de Simeone estaban representados con Thomas Lemar, Lucas Hernández y Antoine Griezmann por el cuadro galo y por Sime Vrsaljko por el lado croata. En 2022, en el Francia - Argentina, estaban el propio Griezmann más Nahuel Molina, Rodrigo de Paul y Ángel Correa por los albicelestes.

El Barça, segundo con ocho

A pesar del superpoder de la Premier League, la medalla de plata en cuanto a internacionales se refiere también es para LaLiga. Es el Barça el segundo equipo que más futbolistas tiene sobre Nueva York llevando además todos ellos la casaca de la Selección.

Ahí están los nombres de Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Eric García, Ferran Torres y Joan García. En total, ocho.

Sumando a Cucurella, ya jugador del Real Madrid a pesar de que en el momento de su convocatoria militaba en el Chelsea y está en la lista por la temporada como 'blue', LaLiga aporta un total de 25 de los 52 futbolistas que estarán en Nueva York.

Además de los 18 ya mencionados, aparecen los Unai Simón, Aymeric Laporte, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, Nico Williams y Víctor Muñoz en España; por Argentina, Giovanni lo Celso. Aparte, y de momento o ya lejos de LaLiga, están los Nico Paz, Lionel Messi, Gonzalo Montiel, Gerónimo Rulli y Rodrigo de Paul.

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