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Apoya el recurso de Gómez

La Fiscalía pide a la Audiencia de Madrid que revoque las medidas cautelares de Peinado contra Begoña Gómez por su "escaso rigor y mesura"

Los detalles El recurso señala que la valoración de los delitos que realiza Peinado se adopta "sin la prudencia más elemental aconsejada, sin acoger diligencias propuestas, obviando trámites, sin dar respuesta a las alegaciones planteadas, y sin esperar el resultado de la resolución de los recursos que penden ante la Audiencia Provincial".

Begoña Gómez, en una imagen de archivo Begoña Gómez, en una imagen de archivoEuropa Press
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La Fiscalía apoya el recurso de queja presentado por la defensa de Begoña Gómez y pide a la Audiencia de Madrid que revoque las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado por su "escaso rigor y mesura".

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el recurso señala que la valoración se los delitos que realiza Peinado se adopta "sin la prudencia más elemental aconsejada, sin acoger diligencias propuestas, obviando trámites, sin dar respuesta a las alegaciones planteadas, y sin esperar el resultado de la resolución de los recursos que penden ante la Audiencia Provincial".

"Y en todo caso, a efecto dialecticos, aunque continuara en los mismos términos, no concurrirían las finalidades propias de cualquier medida cautelar de esta naturaleza", añade.

La Fiscalía también rechaza el riesgo de fuga de Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, con el argumento de que tienen indudable arraigo en territorio nacional; son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España".

"Desde un punto de vista negativo, carecen de nexos con el extranjero, en gen o particular; desconocemos a dónde se supone que huirán, porque no se apunta ningún país concreto donde tendrían facilidad de instalación e impunidad. Y carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España. Y no será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas", esgrimen.

El Ministerio Público reprocha a Peinado haber planteado "escenarios accesorios o secundarios, cuales son las referencias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o las referencias a la huida de Betino Craxi en Italia".

"La excepcionalidad y anécdota parece elevarse a cuasi certeza o probabilidad cercana a la misma, y obvia lo que en nuestra opinión es esencial, que es la inexistencia de riesgo de fuga basada en parámetros reales y objetivos. Obviamente, nadie tiene una bola de cristal para adivinar qué sucederá o no; si un acusado se fugará o no; o si quebrantará una medida cautelar. Pero por ello es fundamental acudir a razonamientos lógicos y análisis individualizado del caso en cuestión, conciliando la libertad personal del afectado con la presencia de la misma disposición de los tribunales", explican.

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