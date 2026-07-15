Un país con un objetivo común: España se prepara para una final del Mundial con presencia de los reyes y sus hijas en Nueva York

Los detalles Algunos desde el trabajo y otros, más previsores, con el día libre para disfrutarlos desde España mientras, desde Nueva York, muchos ya renuncian a encontrar una entrada que, en muchos casos, llega a los 10.000 euros.

Lamine Yamal celebró la victoria de España sobre Francia en las semifinales del Mundial, disculpándose a medias con los franceses. La selección española está a un paso del título, mientras que el palco estará lleno de figuras como Gianni Infantino y Donald Trump. Pedro Sánchez no asistirá a la final, pero los reyes y sus hijas sí estarán presentes. El país se prepara para el partido, con muchos ajustando sus horarios para no perderse el evento. En Nueva York, los precios de las entradas han llevado a algunos a optar por ver el partido en casa. En Palencia, reprogramaron actividades por la final. España está lista para el gran día.

Lamine Yamal lo ha dejado claro: "¡España en la final!". "'Pardon', 'pardon'", ha agregado en redes disculpándose —a medias— ante Francia, el rival que cayó ante los de Luis de la Fuente en semifinales. La selección española, así lo ha dicho Nico Williams, tiene claro a dónde hay que ir a divertirse: a "NUEVAYoL".

España está a un paso de la Copa del Mundo de Fútbol. Pero este Mundial no se juega solo en el campo. El domingo también habrá que mirar al palco, donde seguro van a estar el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El servilismo de Infantino con el republicano roza lo obsceno, incluso le suspendió una sanción a un jugador de EEUU y luego se supo que se lo había pedido Trump. Ahora teme que se pueda repetir en la final lo que su admirado Trump ya sufrió hace un año en el Mundial de Clubes: una pitada descomunal. Ocurrió, precisamente, en el mismo estadio en el que se va a jugar la final. Protestas que, por supuesto, no impidieron que Trump quisiera ser protagonista e hiciera su propio show con el beneplácito de su colega Infantino.

Sin embargo, según ha podido saber laSexta, no está en los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudir a ese palco ni estar presente en la final. "No está previsto", esa es la frase exacta que han trasladado porque al día siguiente tiene agendado un viaje a Argelia. Quienes no se van a perder la final son los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Hace 16 años eran muy pequeñas, pero sus padres, que entonces eran príncipes, sí estuvieron en Johannesburgo, desde donde celebraron el gol de Iniesta en el minuto 116.

Las tres palabras para resumir que le acabas de ganar a Francia la semifinal de un Mundial las dejó Marc Cucurella con su "vaya puto recital". Nada más terminar el partido histórico, la emoción invadió el vestuario de la selección española. Llegó la euforia, la pizza y, con la resaca futbolera, también las refleciones más profundas, ya que como ellos mismo dijeron, aún no son conscientes de lo que están haciendo.

La madre de Lamine Yamal, el hermano de Mikel Merino y la pareja de Borja Iglesias aún están asimilando lo que supone que España vuelva a hacer historia. Mientras, el abrazo y el sentimiento entre Lamine Yamal y su hermano tras ganar a Francia se reproducía en cada rincón del país.

Preparados para el domingo

Este domingo a las 21 de la noche España jugará la final y muchos ya se están organizando. Ese día todo el país tendrá un objetivo común, pero con maneras diferentes de vivirlo. Verónica, por ejemplo, ha intentado cambiar el turno en el trabajo para poder disfrutarlo al 100%. "No he podido cambiar ningún plan, me toca trabajar, así que por la noche estaré entretenida con el fútbol y con todo lo que salga del trabajo", ha señalado.

Lo mismo le ocurre a Úrsula. "Trabajo de noche pero voy a sacar un ratito. La primera parte me da tiempo a verla en casa y la segunda en el trabajo, así que a por todas", ha explicado.

También los hay más previsores que decidieron pedir el día libre hace tiempo, por si las moscas. "Todos nos hemos pedido los días de descanso para poder verlo juntos y no trabajar ninguno", ha reconocido un hombre. Otros se han pedido con tiempo los días de vacaciones para poder verlo.

Un país con un objetivo común: disfrutar de la final de España en el Mundial de Fútbol

Gabi espera un trasplante de pulmón y hasta hace dos días soñaba con poder ver el partido. "Me siento afortunado de poder ver el Mundial en casa, y más sin tener expectativas ni de poder verlo en un momento dado", ha contado.

En Población de Campos, en Palencia, la final coincide con sus fiestas patronales y han decidido reprogramar sus actividades. "Al coincidir la final con un concierto de las fiestas hemos decidido posponer el concierto y poner una pantalla para que todo el pueblo pueda disfrutar de la roja", ha anunciado la concejala María Ángeles de Aza.

Mientras, en Nueva York, muchos españoles que buscan una entrada parecen haberse dado por vencidos. "Es el Mundial, pero 10.000 euros por una entrada para 90 minutos es una locura", ha reconocido uno de ellos. "Hemos mirado y son muy caras, se nos va mucho de precio", ha dicho otro. Así que cambiarán el estadio por su casa, donde prepararán algo de picar y tendrán la cerveza muy fría, y podrán seguir a pies juntillas con algún que otro ritual.

Sea como sea que puedan disfrutar la final: "¡Vamos España!".

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