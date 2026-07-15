Moncloa afronta horas tensas por la declaración de la directora de la Guardia Civil en la causa de las cloacas y el pronunciamiento del TJUE sobre la amnistía

El contexto Cuestiones que llegarán después de conocerse novedades sobre la sentencia del hermano de Pedro Sánchez, de la de su esposa, así como en la que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta momentos difíciles debido a varias investigaciones y eventos judiciales. El miércoles se revelaron novedades sobre su hermano David Sánchez, condenado a inhabilitación por prevaricación, y su esposa Begoña Gómez, quien entregó documentos para un viaje al Reino Unido. Además, se espera un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, lo que podría afectar el regreso de Carles Puigdemont. En la Audiencia Nacional, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, reconoció "indicios preocupantes" en una causa sobre presuntas cloacas del PSOE, mientras que Mercedes González declarará ante el juez.

El Gobierno de Pedro Sánchez no pasa por sus mejores horas. Durante la jornada de este miércoles se han conocido novedades en los casos de su hermano, David Sánchez; en el de su esposa, Begoña Gómez; así como en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional sobre las presuntas cloacas del PSOE. Ahora bien, las próximas también podrían ser complicadas en Moncloa.

Por un lado, porque este jueves está previsto que se conozca el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, sentenciando si la norma encaja en el ordenamiento jurídico europeo. De hecho, un posible regreso del expresident Carles Puigdemont sigue en el aire, puesto que, de momento, no se van a tumbar ni las órdenes de detención que pesan sobre él ni va a perdonar la malversación por la que fue condenado.

También será este jueves cuando declare ante el juez Pedraz la todavía directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su número dos en el marco de la causa que investiga la presunta fontanería de Leire Díez. Sus comparecencias ayudaron a la investigación que busca saber si maniobraron para proteger al entorno de Moncloa mediante presiones a los suyos

Precisamente, este miércoles ha declarado ante el mismo magistrado en la Audiencia Nacional la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Allí, ha admitido que existen "indicios preocupantes". De esta manera, admitiendo la gravedad de lo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es como Narbona se ha desmarcado de esas presuntas cloacas, que este miércoles Santos Cerdán ha llegado a tachar de "ciencia ficción".

Hermano, esposa y expresidente

En cuanto a las novedades conocidas durante este miércoles, destaca la resaca generada por la condena de David Sánchez. Su defensa ya ha empezado a preparar el recurso a la sentencia que le imponía una pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación. Así lo ha confirmado su abogado, Emilio Cortés, quien también ha lamentado la utilización del caso. Eso sí, ha descartado que haya 'lawfare'.

Por su parte, Begoña Gómez ha entregado este miércoles los billetes de avión ida y vuelta a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija. DE esta manera, la esposa del presidente respondía a la exigencia del juez Juan Carlos Peinado, al que además ha reprochado que le pide unos sellos de pasaporte que el país ahora otorga de forma digital.

No hay que olvidar tampoco el escrito de este miércoles del juez José Luis Calama, que instruye la causa contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En él avala que se investigue el pago de una operación en Bolivia de 200.000 euros, que su defensa quería dejar fuera. En este sentido, el magistrado ha descartado que la investigación tenga "un carácter prospectivo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido