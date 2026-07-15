Fernando Alonso, ansioso por la llegada de mejoras en Aston Martin: "Podemos sacar el máximo partido"

El bicampeón del mundo se ha mostrado realista a la hora de hablar sobre las mejoras que van a incorporar los británicos y los objetivos marcados para esta temporada.

Aston Martin entra en una etapa crucial de la temporada. La escudería británica está ultimando los detalles para poder introducir las esperadas mejoras que aporten un mayor rendimiento en pista a sus pilotos para poder competir contra el resto de equipos de la parrilla.

Además de los de Silverstone, Fernando Alonso también está expectante ante la llegada de las mejoras, las cuales le permitirían salir de la zona baja de la clasificación y empezar a luchar por los puntos. "Estamos trabajando día y noche para mejorar el coche, mejoraremos, ganaremos carreras, pero no este año", confiesa el asturiano en declaraciones recogidas por 'RacingNews365'.

El bicampeón del mundo no pierde la confianza en su equipo, y espera poder comenzar a progresar a partir del GP de Bélgica. "Este es solo el primer paso; no puede ser el último, así que para mí es importante sentir en Hungría que estamos entendiendo cuáles son las debilidades del coche y que las estamos abordando, especialmente en lo que respecta al paquete aerodinámico", añadió Alonso.

Aunque el objetivo de Aston Martin y Fernando es cerciorarse de que las mejoras les pueden aportar un mayor rendimiento, el español reconoce que este año no podrán dar una alegría a sus aficionados. "Este año, sea cual sea la mejora y por mucho que podamos mejorar, no será suficiente; siempre nos faltará algo", asegura.

Por último, Alonso pone el objetivo en llegar a Hungría con las mejoras y "sacar el máximo partido al coche" para poder comenzar la temporada siguiente de forma correcta. "Entonces creo que hay un camino muy claro y un buen impulso que podemos aprovechar para el año que viene", concluye el veterano piloto.

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