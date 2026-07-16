Un exjefe de F1 desvela el posible impacto de las mejoras de Aston Martin

Otmar Szafnauer, exdirector de equipo de varias escuderías de F1, ha alertado a los británicos del riesgo que supondría implementar todas las mejoras esperadas de golpe en el GP de Hungría.

Aston Martin pretende introducir una revolución de cara al segundo tramo de la temporada de Fórmula 1. La escudería británica introducirá en el próximo GP de Hungría mejoras en el AMR26, tanto en el chasis como en la aerodinámica, además del nuevo motor Honda.

Dichas incorporaciones aportarían una notable progresión en el monoplaza de Fernando Alonso y Lance Stroll, con la cual podrían competir con el resto de escuderías y pelear por los puestos de la mitad de la clasificación. Sin embargo, estas mejoras también podrían suponer un riesgo para el equipo.

Tal y como ha explicado Otmar Szafnauer, exdirector de equipo de varias escuderías de F1 como Force India, en el podcast 'High Performance Racing', los pilotos experimentarán una gran revolución en el rendimiento del coche, aunque podría "representar un riesgo enorme".

"He escuchado que Aston Martin obtuvo setenta puntos de carga aerodinámica, lo que se traduce en 2,3 segundos. Esos 2,3 segundos podrían convertirse en 1,5 segundos si tus herramientas de simulación no están correctamente correlacionadas con la pista", explica Szafnauer sobre cómo gestionar las incorporaciones.

Incluso, el exjefe rumano ha advertido a los británicos de los riesgos que supondría introducir todas las mejoras de golpe en Hungría. "Presentar todas estas piezas nuevas de golpe representa un riesgo enorme, desde mi punto de vista", concluyó Otmar.

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