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"No quiero discutir si es necesario o no"

Aston Martin expone el nuevo desafío al que se enfrenta en la F1: "Necesitas ser eficiente"

La escudería británica ha destacado la dificultad de gestionar el gasto financiero en la Fórmula 1 cada carrera, debido a que no pueden arriesgar a la hora de gastar o no gastar.

Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance Stroll Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance StrollGetty

Aston Martin continúa lidiando con múltiples problemas cada semana en su travesía particular por lograr competir contra el resto de escuderías. Durante meses, los de Silverstone han tenido que afrontar inconvenientes en cuanto al motor, el chasis o la batería del AMR26. Sin embargo, ahora han desvelado sus dificultades con otro aspecto.

En sí, la Fórmula 1 es un deporte muy costoso. En cada carrera, los equipos deben gastar millones de euros con tal de tener el coche a punto y con las mejores piezas fabricadas para pelear por la victoria, y no se puede permitir no gastar con tal de ahorrar para las siguientes carreras.

"Cuando tú vas al súper con 100 euros en el bolsillo, solo puedes gastar 100 euros. Si consigues una oferta gratis, sigues teniendo los 100 euros… pero una vez los has gastado, no puedes comprar nada más", ha señalado Mike Krack, jefe de pista de los británicos, para explicar cómo es el gasto en el 'Grand Prix'.

Con esta metáfora, el directivo de la escudería inglesa ha desvelado las dificultades que tiene el deporte para gestionar el dinero. "Tienes que pensar bien cuándo gastar todo tu presupuesto. Y en nuestro caso, qué partes de la fábrica priorizar", ha añadido Krack, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Es por ello que muchos equipos priorizan acabar la carrera independientemente del puesto en el que acaben, con tal de que el monoplaza llegue sin golpes al garaje. "Ya no es solo un desafío tecnológico y deportivo, sino también un desafío financiero. Hay que ir reequilibrando constantemente el dinero entre el desarrollo del coche y el coste de las carreras", concluye Krack, exponiendo otro de los problemas a los que se enfrenta Aston Martin.

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